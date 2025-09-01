¡La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente!

El FC Barcelona se prepara para vivir un momento histórico: el regreso al Spotify Camp Nou tras dos años de obras. La imagen de Joan Laporta tendido sobre el círculo central del terreno de juego con los brazos extendidos es una muestra clara de la euforia que se respira en el seno de la entidad por empezar a poner el punto y final al largo proceso iniciado en junio de 2023.

Laporta miraba al cielo de la misma manera que echaba un ojo a la grada que, en muy pocos días, albergará a los 27.000 privilegiados que podrán volver a casa después de dos temporadas exiliados a l'Estadi Olímpic. Alrededor del presidente tendido al suelo estaba la plana mayor de la junta directiva y unas cámaras grabando el momento de euforia del presidente. Las imágenes servirán como acto promocional de la reinauguración del estadio.

Laporta, sobre el césped del Camp Nou / X

Y es que es que se empieza a ver la luz al final del túnel de una aventura en la que Joan Laporta se atrevió a lanzarse pese a no tener un euro en la caja y con muchos permisos por gestionar. Fue el ex presidente Josep Lluís Núñez quien planteó el Barça 2000 con la idea de remodelar el estadio que se estaba quedando viejo. Han tenido que pasar más de dos décadas para que este plan empiece a ser una realidad.

El club tiene confianza absoluta en tener los permisos de forma inminente

Todavía queda mucho camino por delante, unos dos años para que la obra esté completada, pero en el seno de la entidad hay una confianza absoluta para que el reestreno sea el próximo 14 de septiembre, con motivo de la visita del Valencia en un partido de Liga.

Próximo paso

¿Qué queda para que sea oficial? Obtener el certificado final de obras (CFO) es el papel que le queda al FC Barcelona para poner a la venta las entradas para este partido que se jugará dentro de dos semanas. El club espera que sea entre hoy lunes o mañana martes, miércoles a mucho tardar, tenga ya la luz verde final para que el Camp Nou acoja de nuevo un partido de fútbol. Luego llegaría el formalismo de la validación de l‘ Ajuntament de la licencia de primera ocupación. Todo está a punto de caramelo.

La confianza para que el permiso caiga en las próximas horas es total, aunque, en el peor de los casos, la vuelta se retrasaría una semana, para el 21 de septiembre contra el Getafe. A las puertas de la fiesta mayor de Barcelona.

Según todas las fuentes consultadas por SPORT, el Barça asume que es cuestión de horas cuando tenga luz verde para volver a abrir las puertas del estadio.

La vuelta al Camp Nou tiene tres fases hasta dar cabida a 60.000 espectadores

Las fases

El Camp Nou está viviendo una amplia remodelación y se ha definido un plan definido de tres fases de reapertura que marcarán el retorno paulatino del coliseo azulgrana.

Según la autorización municipal, desvelado con lujo de detalles por la web Sports render, la primera etapa comenzará con un aforo reducido de 27.000 espectadores, repartidos entre Tribuna y Gol Sur (Fase 1a). Posteriormente se incorporará el lateral, elevando la capacidad a 45.000 personas (Fase 1b), y finalmente el Gol Norte, hasta alcanzar los 60.000 asientos (Fase 1c). Esta reapertura escalonada permitirá que el Barça vuelva a su estadio mientras las obras continúan en paralelo en otras zonas.

Las diferentes fases se irán sumando con relativa rapidez pues, según las previsiones de la entidad, se confía en que solo haya una diferencia de tres semanas o un mes de diferencia. Así pues, estaríamos hablando de abrir la Tribuna y el Gol Sur el 14 de septiembre, el lateral (1b) con capacidad para 45.000 personas a finales de octubre y el gol Norte (1c) para finales de noviembre con la ida de tener completadas en ese momento las dos primeras graderías.

Las fases, en imágenes

Fase 1 A / Sports render

fase 1B / sports render

Fase 1c / sports render

La segunda gran fase del proyecto incluirá la construcción de la tercera gradería, la instalación de los espacios VIP y la colocación de la cubierta, con la mirada puesta en un Camp Nou ampliado hasta los 105.000 espectadores, lo que lo convertirá en el estadio más grande de Europa. El proceso de esta segunda gran fase será más largo, en especial por la dificultad de la instalación de la cubierta.

Euforia

El presidente y su junta directiva han ido inspeccionando de forma regular las obras y existe una satisfacción tremenda por el trabajo realizado por Limak que ha llevado a cabo una reforma integral sin perder el ADN de un estadio magnífico. El Camp Nou será un estadio acondicionado a los tiempos modernos. En esta primera fase, el aficionado tendrá la sensación de regresar a casa mientras que la aplicación de la segunda fase más la cubierta supondrá la principal novedad de la obra.

Las próximas horas están llamadas a ser claves para que esta euforia que existe en el seno de club se vean conformadas que el anuncio oficial. Salvo imponderables, el Barça ya está de vuelta al Camp Nou.