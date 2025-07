La vuelta al mundo de Lamine Yamal

Lamine Yamal se ha convertido en una estrella futbolística, pero también mediática. El 'crack' del Barça, que ya es una de las figuras más destacadas del deporte rey, nunca pasa desapercibido dentro del terreno de juego, pero tampoco fuera. De hecho, el de Rocafonda ha estado en boca de todos durante sus vacaciones, en las que casi ha completado la vuelta al mundo.

Justo hace un mes que el jugador formado en la Masia finalizó la temporada. Fue el 8 de junio, cuando la selección española cayó derrotada en la final de la UEFA Nations League en los penaltis. Sin embargo, Lamine cambió rápido el chip y decidió celebrar los éxitos conquistados durante toda la temporada con el Barça. Así, desde entonces ha aprovechado al máximo su tiempo de descanso de la competición.

Consciente de que en los próximos años no podrá gozar de unas vacaciones tan largas, ya que tendrá que participar en grandes competiciones como el Mundial, la Eurocopa u otra edición del Mundial de Clubes, Lamine no ha dudado en disfrutar de este verano. Siempre acompañado por su amigo y su primo Moha, el de Rocafonda no ha parado de desplazarse de un punto a otro del globo terráqueo.

Polémica en el sur de Sicilia

La primera parada de Lamine Yamal en sus vacaciones fue la isla de Pantelleria, situada al sur de Sicilia. Fue allí donde el jugador azulgrana se convirtió en protagonista en la prensa rosa del país. La joya del Barça fue fotografiada con la youtuber e influencer gallega Fati Vázquez en un barco y en una moto de agua. Dichas imágenes suscitaron la polémica y el debate por la diferencia de edad entre ambos, pues la chica tenía 29 años, 12 más que Lamine.

Desconexión en Brasil con Neymar

Poco después, a medidos de junio, la estrella culer se alejó de los focos de la prensa del corazón con su viaje soñado a Brasil, donde pudo conocer a su mayor ídolo en el mundo del fútbol: Neymar Jr. Lamine aterrizó en São Paulo el 16 de junio, donde fue recibido por Diego Fernandes, una figura que se ha hecho popular en Brasil porque fue el intermediario contratado por la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fichar a Carlo Ancelotti como seleccionador brasileño.

A partir de ahí, el jugador catalán se hospedó en un lujoso hotel en el barrio de Jardim Paulista, en la zona sur de la ciudad. Al día siguiente tuvo la oportunidad de practicar surf en el exclusivo Beyond The Club junto al multicampeón brasileño Gabriel Medina, que ha conquistado en tres ocasiones el Campeonato Mundial de la World Surf League.

Posteriormente, Lamine Yamal se desplazó en helicóptero hasta Mangaratiba, en la región de la Costa Verde (litoral sur de Río de Janeiro), donde le esperaba Neymar Jr. Allí, por fin pudo compartir tiempo con su referente y, de hecho, el propio Lamine compartió vídeos junto al futbolista carioca en sus redes sociales. Finalmente, acabó el viaje en Río de Janeiro, donde hizo un tour turístico, visitando el Cristo Redentor.

Fiesta en Ibiza

A finales de mes, ya de vuelta a España, Lamine Yamal decidió disfrutar del sol y la playa en Ibiza. El jugador fue fotografiado también en la isla en un yate con un grupo de acompañantes y se dejó ver de forma pública en el concierto de Ozuna en Ushuaïa, donde estuvo en un lateral del escenario.

Lamine Yamal sigue con sus vacaciones en Ibiza a ritmo de Ozuna / TikTok

En la isla Pitiusa se reencontró con uno de sus compañeros de equipo y mejores amigos: Gavi. Fue entonces cuando se reveló el cambio de 'look' le futbolista andaluz. El centrocampista compartió una imagen en su cuenta de Instagram con el pelo teñido de rubio, algo que no pasó desapercibido para la afición.

De vuelta a Marbella

Apurando sus vacaciones, el de Rocafonda se desplazó la semana pasada a la Costa del Sol. Al igual que ya hizo el año anterior junto a su amigo Nico Williams después de ganar la Eurocopa, Lamine pasó unos días en Marbella. El futbolista catalán se hospedó en una villa en Río Real y, según medios locales, estuvo en el restaurante Mosh Fun, paseó en yate por la costa marbellí y disfrutó en varias discotecas.

Cierre de la gira en Shanghái

Para acabar de apurar sus vacaciones, Lamine Yamal también ha tenido tiempo para 'trabajar' con el objetivo de hacer crecer su marca personal. La estrella del Barça ha viajado este martes a Shanghái para llevar a cabo una campaña comercial con Adidas. Además, el miércoles asistirá como invitado especial a la final de la Liga Nacional de Fútbol Universitario Juvenil del Grupo de Escuelas Secundarias (CHFL), que tendrá lugar también en Shanghái.

Lamine Yamal en la salida del aeropuerto de Shanghái. / RRSS

De vuelta al ruedo

De todos modos, la cuenta atrás para el inicio de la pretemporada del Barça ha empezado. Será este domingo 13 de julio cuando el conjunto de Hansi Flick vuelva a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para empezar a preparar el siguiente curso. Casualmente, las tradicionales pruebas médicas coincidirán con el cumpleaños de Lamine, en el que se convertirá en mayor de edad.

La siguiente será una temporada clave para el jugador nacido en Esplugues de Llobregat. Lamine figura como uno de los candidatos al Balón de Oro, aunque su objetivo principal será conquistar la Champions League con el FC Barcelona y el Mundial 2026 con la selección española.