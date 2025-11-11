Vuelta a empezar con Casadó

El pasado verano fue muy movido para Marc Casadó. Durante el pasado mes de mayo, el Barça negoció y dejó pendiente de firma un nuevo contrato que ataba al futbolista hasta el 30 de junio de 2030, dos años más de los que había firmado un año antes, en junio de 2024, cuando selló su vinculación hasta 2028. Todo estaba acordado para que el canterano alargara su compromiso con el club de su vida.

Aquellas negociaciones se llevaron a cabo con su entonces agente, Jonathan Luque, de la empresa Wasserman, con sede en Estados Unidos y una de las agencias más importantes del mundo y que tiene como clientes a futbolistas como Fede Valverde (Real Madrid), Grimaldo (Bayer Leverkusen) o John Stones (Manchester City). También a técnicos como Mikel Arteta (Arsenal) o Ronald Koeman (selección holandesa). Estaba todo listo para que entrara en la rueda de renovaciones que el club fue anunciando en enero (Gavi), febrero (Cubarsí), mayo (Lamine Yamal y Raphinha), agosto (Koundé), septiembre (Bernal) u octubre (De Jong).

Casadó, junto a Hansi Flick durante el Clásico ante el Real Madrid / VALENTÍ ENRICH

Sin embargo, las semanas iban pasando y la dirección deportiva que dirige Deco no dio el paso definitivo, dejando esta carpeta en 'stand by'. Durante los meses estivales, además, se habló mucho sobre su futuro. Su rendimiento durante la pasada temporada, con Flick en el banquillo, no pasó desapercibido para muchos clubs, algunos muy importantes, que se interesaron por él. En el Barça no movieron ficha para que el jugador saliera, pese a que a nivel económico se trataba de una operación muy interesante. La última palabra la tenía Casadó. El técnico alemán decidió entonces mantener una charla con Marc para saber sus intenciones. La respuesta no admitía interpretación alguna: "Quiero quedarme", respondió, así que el caso estaba cerrado y el propio entrenador se encargó de hacerlo público en rueda de prensa.

En manos de Jorge Mendes

A partir de ahí, tocaba reactivar la vía de su renovación, pero hubo varios movimientos que volvieron a frenar sellar el acuerdo. Todos ellos vinculados al cambio de agencia de representación que anunció hace una semana con un vídeo grabado en el Spotify Camp Nou, donde hizo pública su vinculación a Polaris Sports, empresa de Jorge Mendes. SPORT ya lo había avanzado a principios del mes de septiembre, pero antes de unirse al súper agente portugués, que representa también a Lamine Yamal y a Balde, además de a Guille Fernández. Con Marc, gana peso en el vestuario blaugrana. Eso sí, antes debía desvincularse de Wasserman.

Mendes mantiene una relación muy estrecha con el presidente del Barça, Joan Laporta, y ha sido responsable de varios movimientos de mercado importantes en las últimas ventanas de fichajes. Gracias al luso llegaron Joao Cancelo y Joao Félix, y también logró la cesión de Ansu Fati al Mónaco, por ejemplo. La renovación de Lamine Yamal es su operación reciente más importante. Su próximo objetivo en clave blaugrana será pactar la renovación de Marc Casadó.

Casadó se lanzó a los brazos de Lamine tras el Barça - Elche / DANI BARBEITO

El canterano quiere seguir, como demostró el pasado verano, pero, pese a que ya tenía acordado un nuevo contrato, la dirección deportiva y Mendes tienen previsto sentarse próximamente para empezar de nuevo las negociaciones desde cero. La idea es sumar años a su actual vinculación. En el anterior borrador habría firmado hasta 2030. También habrá una mejora sensible de la ficha, algo que Deco considera más que merecido. El de Sant Pere de Vilamajor solo tiene 22 años, cumplidos el pasado mes de septiembre, y toda una vida como futbolista por delante que quiere disfrutar en el Barça.