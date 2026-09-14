La vuelta de Ebrima Tunkara, a fuego lento en el Barça

El FC Barcelona sigue moldeando en La Masia a uno de los talentos más prometedores de su cantera. Nacido en el año 2010, Ebrima Tunkara afronta un curso clave en su proyección futbolística. Pese a ser juvenil de primer año, el centrocampista ya ha dejado muestras de su enorme potencial durante este verano, completando toda la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick con el primer equipo a sus 16 años recién cumplidos.

Orian Goren y Ebrima Tunkara son dos joyas únicas / FCB

Durante las semanas de trabajo estival, Flick quedó gratamente impresionado por las cualidades de Ebrima. A pesar de su extrema juventud, el canterano destaca por un físico notablemente desarrollado, una gran inteligencia táctica, excelente criterio en el trato de balón y una valiosa llegada al área rival.

El '10' del filial siendo del 2010

Muestra de la apuesta estratégica y la relevancia que el club le otorga es la asignación del dorsal '10' en el Barça Atlètic, una responsabilidad relevante para un futbolista de su edad. La hoja de ruta trazada para esta campaña pasa por forjarse bajo la dirección de Juliano Belletti en el filial, alternando dinámicas con el primer equipo.

Sin embargo, el proceso ha sufrido un pequeño paréntesis. Tal y como adelantó SPORT, el joven futbolista cayó lesionado de los ligamentos del tobillo en un partido amistoso disputado por el filial en L'Hospitalet. Esta dolencia le impidió acudir a la convocatoria con la selección española sub-17 y obligó al club a emitir un comunicado médico que fijaba su tiempo de baja inicial en unas cinco semanas.

X

Transcurridos ya bastantes días desde aquel percance, la recuperación de Ebrima Tunkara aún se demorará alrededor de tres semanas más. Según hemos podido saber, el jugador tardará todavía un tiempo en comenzar el trabajo individualizado sobre el césped. En el seno de la entidad azulgrana existe máxima cautela: no se va a precipitar ningún plazo. Las lesiones de tobillo requieren una cicatrización óptima para evitar recaídas indeseadas en una fase tan temprana de su formación.

Debería volver durante el mes de octubre

El staff técnico de Hansi Flick sigue y se interesa por las evoluciones del centrocampista durante este proceso de rehabilitación. Si los plazos de recuperación se cumplen según lo previsto, la previsión es que Tunkara pueda reincorporarse a la competición hacia mediados de octubre.

Ebrima Tunkara, en una imagen de este curso / Dani Barbeito / SPO

El centro del campo del primer equipo cuenta con una elevada competencia esta temporada, pero la confianza en Ebrima es plena. Sin prisa pero sin pausa, el futbolista encara un año decisivo para continuar su desarrollo futbolístico y optar, si la coyuntura lo permite, a tener una oportunidad con los mayores a lo largo del curso.