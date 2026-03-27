Vueling lanza un operativo especial para acompañar al Barça en la vuelta de Champions ante el Atlético

La cuenta atrás para una de las grandes noches de la temporada ya está en marcha. El FC Barcelona se jugará el pase en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano el próximo 14 de abril, y Vueling ha querido sumarse al viaje de la afición azulgrana con una operativa especial pensada para facilitar el desplazamiento a la capital.

La aerolínea ha anunciado este 26 de marzo la puesta en venta de dos vuelos especiales, uno de ida y otro de vuelta, que añadirán 440 plazas extra a su oferta habitual entre Barcelona y Madrid. El movimiento coincide, además, con la apertura del proceso de petición de entradas por parte del club azulgrana, un momento clave para los socios y seguidores que ya empiezan a organizar su presencia en un partido de máxima exigencia y enorme carga emocional.

La programación especial arrancará el mismo día del encuentro. El vuelo de ida despegará desde el Aeropuerto de El Prat a las 08:30 horas del 14 de abril, permitiendo a los aficionados llegar con margen a Madrid y vivir desde primera hora el ambiente previo a una cita grande de Champions. Para el regreso, Vueling ha preparado una frecuencia de madrugada, ya en la noche posterior al choque, con salida desde Madrid a las 02:15 horas del 15 de abril.

El objetivo es claro: ofrecer una alternativa cómoda para que los seguidores azulgranas puedan volver a Barcelona una vez terminado el partido.

Para esta operativa, la compañía empleará un Airbus A321, un modelo con capacidad para 220 pasajeros por trayecto. En total, serán 440 asientos adicionales destinados a absorber parte de la demanda que suele generar un desplazamiento de estas características, especialmente tratándose de una eliminatoria europea entre dos gigantes del fútbol español.

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La iniciativa refuerza la expectativa que rodea al duelo entre Atlético y Barça, uno de los cruces más potentes de estos cuartos de final. Con el Metropolitano como escenario y un billete para semifinales en juego, se espera una importante movilización de seguidores culés en Madrid. En ese contexto, Vueling mueve ficha para que la afición azulgrana pueda estar más cerca del equipo en una noche llamada a marcar el rumbo europeo del Barça.