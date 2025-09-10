Los votos de De la Fuente para el The Best

La FIFA reconoce cada año al mejor futbolista del planeta con el The Best, un galardón que sustituyó en 2016 al FIFA World Player, que arrancó en 1988 y que en sus dos primeras ediciones ganó Marco van Basten. La pasada temporada fue Vinicius quien se hizo con el The Best en una gala celebrada el 17 de diciembre de 2024 en Londres. De momento no hay fecha para la entrega del próximo vencedor, prevista para finales de año, aunque quienes deben elegir a sus candidatos, al parecer, ya están emitiendo sus votos.

Luis de la Fuente, como técnico de la selección española, es uno de los privilegiados que pueden decantar la balanza hacia uno u otro lado, como también el capitán, Álvaro Morata. Hace un par de año, hubo cierta polémica porque el selecionador no incluyó entre sus elegidos a ningún futbolista seleccionable con España. Los tres futbolistas por los que optó fueron Julián Álvarez, Jude Bellingham y Luka Modric.

Lamine Yamal se lamenta durante el partido entre la selección España y Turquía / AP Photo/Khalil Hamra

Un año más tarde, su votación fue mucho más repartida porque, además de incluir a un jugador seleccionable, también hubo voto para un futbolista del Real Madrid y otro del Barça, además de quien aquel año fue ganador del Balón de Oro, Rodri, del Manchester City. Así, y por este orden, los elegidos por De la Fuente para 2024 acabaron siendo Vinicius (que ganó el The Best), Rodri y Lamine Yamal.

"Tenemos a los mejores del mundo"

La 'españolización' del seleccionador se ha completado este año porque, según explicaba el periodista Joaquín Maroto en el programa 'Onze' de Esport3 (Televisió de Catalunya), el técnico ya habría emitido sus preferencias y, en esta ocasión, los tres elegidos son intocables en sus convocatorias. Se trata de Lamine Yamal, Fabián Ruiz y Pedri.

Pedri, un espectáculo ante Turquía / EFE

Hace poco, tras golear a Turquía, De la Fuente ya realizó un encendido elogio del grupo de jugadores con los que cuenta en cada parón de selecciones refiriéndose al Balón de Oro: "Tenemos a Lamine y a Fabián nominados y creo que en la historia el fútbol no ha sido justo con los futbolistas españoles. Iniesta, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Raúl podrían haber tenido algún Balón de Oro. Creo que tenemos a los mejores del mundo en su posición: Pedri, Mikel Merino, Zubimendi... es increíble".