¿Cómo votarán los jugadores del Barça?

El FC Barcelona vivirá este domingo un día grande. Un total de 114.504 socios están convocados a las urnas para elegir presidente. Joan Laporta y Víctor Font son los dos candidatos. Entre todos estos miles de socios están buena parte de la plantilla del primer equipo. También su entrenador, Hansi Flick. Muchos de ellos ya han expresado su deseo de ejercer su derecho.

En este sentido, los jugadores y también el cuerpo técnico han recibido la recomendación del departamento de seguridad del club de que se acerquen hasta el Spotify Camp Nou para votar antes de quedar concentrados, a las doce y cuarto el mediodía, para jugar contra el Sevilla. La recomendación es que no esperen a hacerlo a después del encuentro por una cuestión de seguridad y logística, pues serán muchos los socios presentes en la carpa de votación y su presencia podría provocar el caos.

La mayoría de los que decidan ejercer su derecho a voto podrían acudir a la carpa de votación en grupo por una cuestión de logística, pues estarán siempre acompañados por miembros de seguridad del club. Es probable que algunos opten por ir a votar a primera hora de la mañana, hacia las 9, coincidiendo con la apertura del colegio electoral. Evitarían de esta forma la masiva presencia de socios, que se espera para las horas anteriores y posteriores al partido contra el Sevilla.