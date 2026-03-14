Dónde se puede votar hoy en las elecciones del FC Barcelona: sedes y horarios de las mesas

El FC Barcelona celebra este domingo 15 de marzo las elecciones a la presidencia del club. Joan Laporta y Víctor Font se disputarán el cargo en una auténtica batalla frontal entre ambos, donde 114.504 socios serán los encargados de decidir el futuro de la entidad durante los próximos años. Te contamos dónde se puede votar en las elecciones del FC Barcelona, las sedes y los horarios de las mesas electorales este domingo.

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se tratan de uno de los momentos más importantes que puede vivir el club azulgrana. Desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche, coincidiendo con la celebración del FC Barcelona-Sevilla en el Spotify Camp Nou, los socios llamados a las urnas podrán ejercer su derecho a voto de manera democrática para tener voz respecto al futuro de la entidad.

El FC Barcelona celebra un proceso electoral para escoger al nuevo presidente del club / FCB

Son 114.504 los socios llamados a las urnas este domingo 15 de marzo. El censo lo componen aquellos culers con 18 años o más, que no estén legalmente incapacitados y que dispongan de un año de antigüedad como mínimo de socio. De cara al día de la votación será necesario llevar un documento de identidad válido, como puede ser el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir.

¿Dónde se puede votar hoy en las elecciones del Barça? Sedes, horarios y mesas

Los socios podrán ejercer su derecho a voto en una de las cinco sedes habilitadas para ello: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y una última en Andorra la Vella. Solamente se podrá hacer de manera presencial, no existe la opción de votar por correo. Los socios interesados en ejercer el derecho a voto deberán llevar sus respectivos carnets al sitio indicado para votar en los distintos recintos. Las mesas electorales estarán dispuestas en las cinco sedes el territorio desde las 9:00h. hasta las 21:00h. Ese mismo día se procederá al escrutinio de los votos y, finalmente, al anuncio del nuevo presidente del FC Barcelona, que será Joan Laporta o Víctor Font.

Barcelona — Instalaciones Spotify Camp Nou, Av. Aristides Maillol, s/n

— Instalaciones Spotify Camp Nou, Girona — Casa de Cultura, Pl. de l’Hospital, 6

— Casa de Cultura, Tarragona — Palau de la Diputació de Tarragona, P.º St. Antoni, 100

— Palau de la Diputació de Tarragona, Lleida — Federació Catalana de Futbol, C. Riu Besòs, 8

— Federació Catalana de Futbol, Andorra la Vella — Centre de Congressos, Pl. del Poble, s/n

El Spotify Camp Nou será la sede principal de las elecciones, pues coincidirá con el partido de Liga contra el Sevilla. Se podrá acceder al recinto de votación por tres entradas distintas. Una es el acceso 9, situado en la avenida Joan XXIII. Las otras dos son el acceso 12 y el acceso 15, ambos situados en la avenida Aristides Maillol. Una vez dentro del recinto por cualquiera de estos accesos, hay que seguir los carteles informativos hasta llegar al espacio habilitado para votar. Además, se indica que hay entrada accesible para personas usuarias de silla de ruedas.