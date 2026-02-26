Cómo votar en las elecciones del Barça 2026: así deciden los socios al nuevo presidente

El proceso electoral del FC Barcelona ya están en marcha y los socios ya saben si podrán participar. La Junta Electoral aprobó de forma definitiva el censo para los comicios del próximo 15 de marzo: 114.504 socios y socias cumplen los requisitos para ejercer su derecho a voto y elegir al nuevo presidente del club.

El proceso se ha desarrollado según marcan los Estatutos, concretamente el artículo 47.2. Entre el 15 y el 19 de febrero, la Oficina del Síndic expuso el censo provisional para que los socios pudieran revisarlo y presentar reclamaciones. Durante esos cinco días naturales se registraron 16.911 consultas, tanto online como presenciales. Tras analizar las observaciones, la Junta Electoral validó el listado definitivo, que ya es inalterable.

Dónde se puede votar

El censo será universal. Esto significa que cualquier socio con derecho a voto podrá hacerlo en cualquiera de los puntos habilitados, independientemente de su lugar de residencia.

El club habilitará cinco sedes de votación repartidas por el territorio:

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Principado de Andorra

Cada socio podrá acudir al punto que le resulte más conveniente el día de las elecciones y depositar su papeleta para decidir quién presidirá la entidad durante el próximo mandato. No se podrá votar por correo.

Qué necesitas para votar

Para votar en las elecciones del Barça 2026 es imprescindible:

Estar incluido en el censo electoral definitivo.

Acreditar la identidad el día de la votación con carné de socio (para entrar al recinto) y DNI (para votar)

Cumplir los requisitos estatutarios vigentes (mayoría de edad y antigüedad como socio de un año, según establecen los Estatutos).

El 15 de marzo, el barcelonismo decidirá en las urnas el rumbo institucional del club. Más de 114.000 socios están llamados a participar en un proceso clave para el futuro del Barça.