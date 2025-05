"Volveremos", "La temporada no ha acabado"... Los mensajes de la plantilla del Barça tras la derrota de Milán

El post partido del Inter de Milán - Barça que acabó con el sueño europeo del Barça en la Champions 2024/25 fue una mezcla de tristeza, orgullo e indignación a partes iguales. La buena imagen no compensaba la pérdida del billete para la final del 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich aunque el equipo sabía que no había sido inferior al rival; y el disgusto con algunas decisiones arbitrales era inevitable aunque no se quería poner como excusa.

Las declaraciones de Hansi Flick, siempre ponderaradas, marcaron la línea de su vestuario: a pesar de todo creen en si mismos y volverán a intentarlo porque se sienten en deuda con ellos mismos, pero sobre todo con la afición.

Y fue precisamente la afición la protagonista de muchos de los mensajes que los futbolistas del Barça subieron a sus redes sociales. El de Lamine Yamal, por su carácter icónico y su desenfado, fue quizás el que más resonancia tuvo, pero la reacción fue casi unánime. Algunos, los más veteranos, con economía de palabras pero expresando todo el sentimiento, como Iñigo Martínez en 'X': "Donde otros ven el final, nosotros vemos el inicio del regreso. Tornarem".

Otros, más expresivos, pero todos en la misma línea. Tienen talento y ambición, piensan que están en deuda y volverán a luchar por conseguirlo. Así lo expresaba Gerard Martín, autor de un partidazo, protagonista de muchas jugadas y que también se dirigió a los seguidores: "Culés, sentimos mucho no haber conseguido lo que tanto deseábamos después de tantos años. Volveremos a estar donde este club y esta afición se merecen, ¡no pararemos hasta conseguirlo! ¡Más orgulloso que nunca! En la victoria y en la derrota, Visca el Barça sempre!"

Dani Olmo también se sumó a los mensajes dirigidos a los aficionados azulgranas:

"Sólo me quedan palabras de orgullo e ilusión con este equipo y afición. Volveremos a dejar a nuestro Barça donde se merece, volveremos a disfrutar juntos, y a ganar. Más unidos que nunca Culers, vamos a por este final de temporada. Visca el Barça, sempre!", concluyó Dani.

Raphinha, que acabó desfondado físicamente y destrozado anímicamente, igualmente expresó su agradecimiento a la la afición en Instagram y la promesa de que la próxima campaña volverán a pelear por levantar la sexta Champions para el Barça:

"Volveremos más fuertes… Gracias al apoyo de todos Culers… seguimos juntos… La temporada no ha acabado", recordaba 'Rafa' en referencia al clásico del domingo. "Cada día que pasa tengo más orgullo de vestir estos colores, orgullo de este equipo. Visca el Barça sempre", concluía.

El mensaje de Robert Lewandowski en Instagram / INSTAGRAM

"Lo dimos todo y estuvimos muy cerca ¡Orgullosos de este camino y muy agradecidos por vuestro apoyo, culers! ¡Hay más por venir y seguiremos adelante juntos!", vaticinaba Robert Lewandowski.

Eric Garcia siguió la misma línea de sus declaraciones en la Zona Mixta y expresó en su cuenta el resumen de lo que pudo ver todo el mundo, en el Giuseppe Meazza y por la televisión: "Lo hemos dado todo pero hoy no ha podido ser. Orgull d’equip i d’afició! Hi tornarem l’any que ve!" #ForçaBarça.