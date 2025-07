El Barça volverá al Spotify Camp Nou el 14 de septiembre

Tras más de dos años de exilio en Montjuïc, la afición blaugrana regresará por fin a su templo. Después de las reiteradas promesas incumplidas por el retraso de las obras, ya hay una fecha definitiva para que el Spotify Camp Nou vuelva a acoger al equipo azulgrana en partido oficial. Antes, concretamente el 10 de agosto, se producirá un ensayo en el Trofeu Joan Gamper.

Será en el fin de semana del 16-17 de agosto cuando LaLiga dará el tiro de salida. El Barça, sin embargo, solicitó a la patronal disputar los primeros cuatro partidos como visitante para seguir avanzando en las obras del estadio. Finalmente, esa petición fue rebajada por LaLiga y únicamente serán tres los encuentros que el equipo de Hansi Flick empiece jugando a domicilio.

Así pues, la fecha marcada en el calendario para el regreso al Spotify Camp Nou es el fin de semana del 13-14 de septiembre. En esa cuarta jornada, el equipo de Flick se verá als caras con el Valencia. De este modo, el Barcelona disputará los tres primeros compromisos de Liga fuera de casa y, tras el parón de selecciones que tendrá lugar entre el 1 y el 9 de septiembre, se producirá la reapertura en partido oficial. Días después dará comienzo la fase de grupos de la Champions League.

No obstante, cabe recordar que el estadio aún seguirá en obras y los aficionados no podrán disfrutar de todas las comodidades que tenían hasta el momento tanto en el antiguo estadio como en el Olímpic Lluís Companys. Para empezar, la capacidad se verá limitada a 60.000 espectadores, correspondientes a las localidades de la primera y la segunda gradería, puesto que la tercera no estará todavía construida. Además, muchos servicios no estarán todavía disponibles.

El último partido en el Spotify Camp Nou

836 días son los que separan el último partido oficial en el Spotify Camp Nou del encuentro de reapertura. Fue el 28 de mayo de 2023 cuando los culers se despidieron de forma temporal de su casa para iniciar el camino de la remodelación del estadio. En aquella cita, el Barcelona se enfrentó al Mallorca en la penúltima jornada de LaLiga 2022-23. Los de Xavi Hernández se impusieron por 3-0 al conjunto balear. Los dos primeros goles los anotó Ansu Fati, pero fue Gavi quien protagonizó el último tanto en el Camp Nou tal y como lo conocíamos.

Tras el término del partido se procedió a la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos leyendas del club que actualmente militan en el Inter Miami junto a Leo Messi. Posteriormente, se inició una espectacular y emotiva ceremonia de clausura del templo azulgrana en la que hubo una gran sardana, camisetas gigantes que representaban cada una de las décadas del estadio, actuaciones musicales y fuegos artificiales. Pocos días empezó después la demolición de la fachada del Camp Nou, dando paso a una nueva era para el club.