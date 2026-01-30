Volver a juntar a Olmo y Fermín, una encrucijada para Flick

Para alcanzar el top-8 y pasar directamente a los octavos de final de la Champions League, Hansi Flick se decidió por hacer jugar juntos en el centro del campo a Dani Olmo y Fermín López, una circunstancia que no suele ser habitual. La baja de Pedri, el indiscutible líder de la medular azulgrana que se recupera de una lesión en el bíceps femoral, obliga al técnico alemán a buscar nuevas fórmulas. Tanto el egarense como el de El Campillo están en un gran momento de forma y había bastante interés en ver si pueden ser compatibles. En la rueda de prensa previa al choque contra los daneses, Olmo ya había anticipado que "Fermín es un jugador increíble y un compañero con el que me llevo de maravilla. Ahora tenemos más oportunidades de jugar los dos juntos y hemos demostrado que somos compatibles". La pregunta es: ¿se mantendrá en Elche, pese al regreso de Frenkie de Jong?

El 1x1 del Barça contra el Copenhague / Sport

La goleada 4-1 frente a los daneses fue la cuarta vez que Flick hizo coincidir de inicio en el triángulo del centro del campo a Dani Olmo y Fermín López. En Vigo, en el regreso al Spotify Camp Nou contra el Athletic Club y este miércoles en la cita europea por el top-8, sí se puso a prueba su compatibilidad.

La primera vez fue en la victoria liguera de Balaídos (2-4), un estadio que se le suele atragantar al Barça. Y sin Pedri, que se perdía su segundo partido de la temporada por un desgarro muscular, el temor era fundado. Pero a fórmula le funcionó a Flick, aunque en ese choque fue más Fermín quien interpretó el papel del tinerfeño como pivote por delante de Frenkie de Jong.

Ya en la siguiente jornada, el alemán decidió situar más a Dani Olmo en la base, en este caso junto a Eric Garcia, dándole más libertad a Fermín. Le volvió a dar resultado, pues el Barça goleó por 4-0 al Athletic Club en el partido del reencuentro en el Camp Nou.

Fermín anota el doblete que lleva al Barça a buscar la victoria en Praga / Champions

Misma táctica que la utilizada esta semana frente al Copenhague. Olmo se sintió bastante cómodo y de un gran pase suyo nació el primer gol del Barça, el más importante, pues fue el que inició el camino de la remontada. Además, se movió por todas las zonas y firmó un alto porcentaje de precisión en los pases, un 86 por ciento.

También estuvo muy preciso Fermín en el pase, con un 91 por ciento, aunque el de El Campillo no logró ser tan determinante como en anteriores partidos ni estuvo tan acertado en los duelos.

Flick tendrá la palabra en Elche. El técnico alemán, en un nuevo partido sin Pedri, debe decidir si mantiene a Olmo y Fermín sobre el césped y aprovecha la pegada y el dinamismo que tienen, o por el contrario, si protege más la medular para evitar las transiciones del rival.