Los voluntarios del Barça que no descansan

Hansi Flick dio dos días de fiesta a la plantilla del Barça tras regresar del encuentro liguero ante el Levante. El equipo se volverá a entrenar el miércoles, pero varios futbolistas han preferido acercarse a la Ciutat Esportiva este lunes.

Lewandowski, Ferran, Pedri e Iñaki Peña han sido los jugadores de la primera plantilla que se han ejercitado esta mañana en su día libre. El polaco sigue trabajando en recuperar el ritmo tras haber tenido que frenar por culpa de las molestias musculares. 'Lewy' se perdió el debut del equipo en Mallorca, pero ya disfrutó de algunos minutos ante el Levante.

La duda del '9'

El domingo el Barça encadenará su tercer partido fuera de casa, esta vez ante el Rayo, con la duda de quién será el '9' titular. Ferran, que suma dos goles en dos jornadas, compite con un Lewandowski que aún no se ha estrenado esta temporada. Pedri, por su parte, ha empezado LaLiga al mismo nivel que la dejó. Demostrando que es uno de los mejores centrocampistas del mundo y el futbolista, junto a Lamine, más diferencial del equipo.

El canario sigue siendo indiscutible en la segunda altura del mediocampo. En el Ciutat de València le acompañó Casadó, pero ante el Rayo todo apunta al regreso de Frenkie de Jong al once. El neerlandés se cayó de la convocatoria tras ser padre la semana pasada.

Frenkie está viviendo días intensos con su paternidad y no se le ha visto en la Ciutat Esportiva en el día de fiesta. Sí ha estado Iñaki Peña, que sigue tratando de encontrar una salida en la recta final del mercado.

Su nombre sigue sonando entre varios equipos de LaLiga. El Celta había mostrado mucho interés, pero en las últimas horas equipos como el Elche de Eder Sarabia o el Como de Cesc son los que están apretando más.

La salida de Peña sería clave para poder inscribir a Szczesny, que no ha podido entrar en ninguna convocatoria en las dos primeras jornadas ligueras. Algo parecido ocurre con Gerard Martín: el Barça está pendiente de encontrar acomodo para Héctor Fort para que Flick pueda volver a alinear al lateral izquierdo.