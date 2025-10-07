Voller: "Ter Stegen tiene que jugar en el Barça o en otro sitio. Merece ir al Mundial"

El exjugador y exseleccionador aleman, Rudi Völler, dejó claro que para él el portero de la selección alemana en el próximo Mundial debe ser el blaugrana Marc-André Ter Stegen. Völler indicó que el guardameta merece la titularidad, pero el insta a jugar a partir del mes de enero ya que, de lo contrario, su convocatoria será imposible: "Un portero como Ter Stegen merece jugar el Mundial. Baumann lo está haciendo muy bien en estos meses como sustituto, pero el portero titular debe ser Ter Stegen", indicó a 'Sky90'

Völler apretó a Ter Stegen para que encuentre una solución a su futuro: "Espero que Ter Stegen vuelva a jugar muy pronto. O en el Barça o en algún otro sitio a partir del mes de enero. Eso es muy importante ahora. Para regresar a la selección tiene que jugar. El sabe que tiene una gran oportunidad y si regresa, probablemente será nuestro portero en este Mundial. Creo que es una cosa que nos beneficia a todos".

El exfutbolista habló también de la posibilidad del regreso de Neuer a la selección alemana como portero titular: "Es un tema interesante pero ahora hay que ir paso a paso y ver lo que sucede con Ter Stegen".

Ter Stegen está recuperándose bien de la lesión de espalda y en enero podrá regresar con normalidad a los terrenos de juego. El Barça deberá darle de alta como inscrito, pero Joan Garcia es la gran apuesta para la portería, por lo que no tendrá opciones de jugar. Las relaciones con el club son buenas y se abren diferentes escenarios: o una salida con cesión de seis meses, o un traspaso o seguir en el Barça jugando alguna competición como puede ser la Copa del Rey.

El guardameta alemán es consciente de que el Mundial le espera y durante estos meses ha estado meditando lo que hacer. Siempre había priorizado jugar en el Barça, pero habrá que ver si contempla una salida. Varios clubs como Manchester United, Tottenham o Mónaco han preguntado al Barça sobre su situación, aunque por ahora no se ha ido más allá.