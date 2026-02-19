Vlahovic: prioridad Barça

El futuro de Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, comenzará a definirse a partir de marzo. El goleador serbio termina contrato y no quiere cerrarse ninguna puerta, aunque su prioridad es clara: quiere jugar en el Barça y está esperando un movimiento del club blaugrana para ser el sustituto de Lewandowski, según afirma 'Tuttosport'. Vlahovic habría dado órdenes claras a su entorno, pero si el Barça no da el paso finalmente, tampoco descarta entrar en una negociación para renovar y ampliar su contrato con el equipo turinés por encima de las posibilidades que tiene de la Premier League.

La opción Vlahovic está encima de la mesa del club blaugrana desde principios de temporada. El delantero fue ofrecido y se habló de unas posibles condiciones económicas si fuera el elegido, pero hasta el momento el Barça no ha dado señales de vida. Y es que desde la dirección deportiva se está buscando otro perfil para apuntalar la delantera en el caso de que Lewandowski abandone el equipo tras finalizar contrato. La idea es firmar a un atacante con movilidad que pueda asociarse más con sus compañeros y tenga físico para presionar. Uno de los preferidos es Julián Álvarez, aunque su contratación es complicada.

La decisión final del Barça no es fácil, ya que se está pendiente de la economía de la entidad y de la famosa regla 1:1 para la inscripción de futbolistas. Y ahí Vlahovic sería una opción mucho más asequible al no tener que pagar traspaso. Pese a todo, su nombre no está por ahora entre los elegidos.

La idea de Vlahovic es volver lo antes posible tras superar una lesión complicada. El serbio ha estado de baja desde el mes de noviembre por una dolencia en el adductor, pero parece que ya está listo para ayudar a su equipo. Vlahovic quiere demostrar que puede ser un jugador 'top' y está a la espera de que su técnico, Spalletti, le ofrezca minutos de calidad. Sus números este curso han sido discretos, disputando solo 17 partidos, con seis goles y dos asistencias.

Vlahovic desea reencontrarse y ponerse en el mercado a la espera del Barça. El futbolista va a tener seguro ofertas de la Premier League, pero tampoco descarta escuchar a la Juventus, quien sí estaría dispuesta a renovarle si su contrato va a la baja. Vlahovic llegó a la Juve en el 2022 tras un traspaso millonario de casi 85 'kilos' tras su espectacular rendimiento con la Fiorentina. El Barça, en el pasado, sí estuvo muy interesado en él y, especialmente, el extécnico Xavi Hernández, valoraba mucho su juego ofensivo de posición. Ahora, su futuro difícilmente pasará por el Barça pero es una opción que ganaría enteros en caso de que el mercado se ponga imposible.