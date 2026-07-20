Vlahovic empieza a alejarse del Barça

Dusan Vlahovic es uno de los delanteros centros libres más cotizados en el mercado. El futbolista rompió con la Juventus y en estas semanas ha ido escuchando ofertas esperando algún movimiento del Barça para vestirse de blaugrana. El jugador serbio era y es consciente de que no se trataba de una prioridad para el Barça, pero decidió dar un margen de tiempo para ver cómo evolucionaba el mercado blaugrana. Vlahovic siempre ha tenido claro que la prioridad del Barça pasaba por Julián Álvarez, pero una posible salida de Ferran Torres podría abrirle las puertas. Ese movimiento no se ha realizado por lo que el goleador ha empezado a abrir opciones que tenía congeladas y podría llegar a un acuerdo pronto.

En concreto, Vlahovic va a sentarse con el Besiktas, club que le había realizado una propuesta por tres temporadas a razón de ocho millones de euros netos al año. El futbolista y su entorno habían congelado absolutamente estas conversaciones y recibieron un ultimatum del club turco para intentar avanzar en su contratación. Esta semana puede ser decisiva para concretar o no su fichaje, ya que Vlahovic tiene muchas dudas.

En Italia no se descarta tampoco un último encuentro con la Juventus. Vlahovic siempre ha estado muy apegado al club italiano y podría abrir la puerta a una rebaja de sus condiciones para continuar sorpresivamente en el equipo italiano. La Juve le hizo una oferta de dos años a seis millones de euros por temporada, que fue rechazada en su momento. Ahora podrían acercar posturas.

El Barça nunca tuvo claro el tema de Vlahovic a pesar de que sí hubo contactos con su entorno para informarse de sus condiciones. Las peticiones de Vlahovic eran demasiado altas para el club blaugrana, pero entienden que si fueran a por él se podría haber negociado. Por el momento, el Barça no va a mover ficha hasta saber si Julián ficha y si Ferran Torres decide quedarse o salir de la entidad. Solo a partir de ahí, el Barça podría contemplar el escenario de fichar a dos delanteros.