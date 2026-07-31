Vlahovic: decisión inminente

No hay tiempo para arriesgarse más. Dusan Vlahovic desea definir su futuro durante la primera semana de agosto para ponerse a tono en su nuevo destino y evitar así apurar el mercado hasta las últimos días. El delantero serbio ha recibido una segunda mejorada oferta del Besiktas para firmar por dos temporadas, con prima de fichaje incluida, y debe tomar una determinación si no desea quedarse sin su opción más firme hasta el momento. Vlahovic se ha mantenido firme en su espera por el Barça y estaría dispuesto a rebajar sus condiciones si el club blaugrana da el paso, pero por ahora las conversaciones solo se han quedado como un mero intercambio de información.

Vlahovic acabó contrato el 30 de junio con la Juventus, aunque estuvo varias semanas más negociando su posible continuidad. No ha sido posible y el club italiano ya ha firmado al delantero del PSG, Kolo Muani, por lo que tendría las puertas cerradas en Turín. El delantero serbio dejó claro a su entorno que solo estaba dispuesto a rebajar sus pretensiones siempre que llegara un club de primer como el Barça o por la Juventus, pero ni así fue posible un entente.

Los contactos del Barça con Vlahovic se iniciaron a principios de verano por mediación de personas cercanas al delantero. La dirección deportiva tomó nota de las cifras y no se fue más allá al considerar que no era prioridad y que las cantidades exigidas eran desproporcionadas. Vlahovic quería entonces un contrato de dos años a razón de ocho millones netos cada uno, una prima de fichaje y comisiones para su entorno. El Barça se limitó a escuchar.

Más adelante, el mensaje que ha llegado a Barcelona es que Vlahovic estaría dispuesto a hablar por una propuesta inferior. El club blaugrana nunca ha avanzado, pero también le ha dejado claro que su opción podría cuadrar a medida que avanzaba el mercado. Y eso ha hecho que el serbio fuera albergando esperanzas cuando pasaban los días y el club blaugrana se iba quedando sin opciones para la delantera.

Vlahovic está entre firmar ya por el Besiktas o forzar un último intento con un Barça que en los próximos días podría retirar la oferta por Julián Álvarez si no hay avances significativos. El club blaugrana sigue en la carrera por el argentino y está a la espera de la decisión también de Ferran Torres con su futuro. Si Ferran sale, quizás si se firmaría a un segundo delantero.