Vlahovic decide esperar al Barça y congela por ahora al Besiktas

El futuro de Dusan Vlahovic sigue sin definirse. El delantero serbio finalizó contrato con la Juventus hace unos días y el jugador y su entorno siguen con aplazando su decisión final. Vlahovic se reunió hace unos días con los dirigentes del Besiktas, club que le ha hecho una propuesta de tres temporadas a razón de 9 millones de euros por cada una. Por el momento, el goleador ha decidido congelar las negociaciones y ha decidido esperar hasta la finalización del Mundial porque su objetivo es jugar en la Premier o en España, con la clara preferencia del Barça. Vlahovic ansía una llamada del club blaugrana y aquí sí estaría dispuesto a ajustar sus condiciones económicas si hay propuesta encima de la mesa.

Lo que queda ya bastante claro es que Vlahovic no continuará en la Juventus tras romperse totalmente las negociaciones tras unos días de máxima tensión. El club italiano le realizó una oferta a la baja reduciéndole a la mitad el salario y el serbio cerró la puerta. Se ha especulado en que puede haber un último intento de los italianos, pero la realidad es que las dos partes no han vuelto a hablar y las relaciones no pasan por su mejor momento.

El entorno de Vlahovic ha ofrecido sus servicios al Barça desde hace ya algunas semanas. Deco se informó de las condiciones que pide el serbio y no ha ido más allá. El director deportivo del Barça dejó claro al delantero que no era prioridad, pero que el mercado era largo y su opción como alternativa sí podría estar encima de la mesa en el caso de que los fichajes se complicaran. Lo que no gustó en el Barça son las exigencias económicas, con un salario neto muy alto -unos 8 millones por temporada- más una prima de fichaje por llegar libre de 10 millones y unas comisiones hacia su entorno bastante altas. En el hipotético caso de que el Barça abriera las puertas, esas condiciones no se consideran válidas en la entidad barcelonista.

El Barça sigue centrado en Julián Álvarez y va a esperar a la finalización del Mundial para intentar acordar su traspaso con el Atlético. El presidente del club blaugrana, Joan Laporta, explicó que la propuesta tiene una fecha de validez y que la podrían retirar en cualquier momento. Lo más probable es que el Barça apriete con una nueva y definitiva propuesta tras el Mundial y, en caso de que el Atlético cierre totalmente las puetras, se activarán los planes B con varios nombres encima de la mesa.

Vlahovic sí estuvo cerca del Barça hace dos temporadas, pero la Juventus exigía mucho dinero de traspaso y la operación quedó en nada. Ahora sale libre, pero en el Barça se le ve más como complemento de plantilla y no como '9' titular. Vlahovic también se ha puesto a tiro del Atlético de Madrid, pero en este caso también está todo paralizado a la espera de lo que se decida con Julián Álvarez.