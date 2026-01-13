Los audios del árbitro Munuera Montero en la Supercopa: "Cada gol es un minuto más"

El Clásico de la Supercopa no solo dejó goles, tensión y decisiones clave, también permitió asomarse al interior del arbitraje. Los audios publicados del partido por la RFEF muestran cómo José Luis Munuera Montero afrontó uno de los encuentros más exigentes del calendario, desde la preparación previa hasta los momentos más frenéticos del choque.

Antes de que rodara el balón, el colegiado andaluz dejó clara su forma de entender este tipo de citas. La preparación mental y el trabajo en equipo fueron su punto de partida: “Lo que suelo hacer es mentalizarme, visualizar las cosas, repasar un poco los aspectos más importantes que nos podemos encontrar durante el partido, sobre todo a nivel de trabajo en equipo y bueno la verdad que intento ser muy positivo, visualizar cosas positivas y lo más importante: que pasemos desapercibidos y que no haya ninguna polémica”.

Un planteamiento que completó con una idea clave para gestionar la presión de un Clásico: “Un poco también trabajar con mi equipo, relativizar las cosas y tratar de disfrutar”. Durante el partido, las imágenes permiten escuchar conversaciones constantes con los jugadores y con su equipo arbitral, una comunicación continua para mantener el control del encuentro. En algunos momentos se aprecia diálogo directo con futbolistas como Cubarsí o Vinicius, así como con sus asistentes para coordinar decisiones.

Uno de los instantes más relevantes llega al final de la primera mitad, tras un tramo absolutamente frenético con tres goles. Munuera explica sobre el césped por qué el tiempo añadido es tan elevado y lo hace con el mismo argumento, repetido a jugadores de ambos equipos. Primero se dirige a Vinicius y Rodrygo y después, tras el gol de Gonzalo, a De Jong:

“Es un minuto más por cada gol es un minuto más. Avisé a los dos banquillos, cada gol es un minuto”. La claridad en la explicación no evita, sin embargo, que el partido siga cargado de tensión. Otro de los audios más contundentes corresponde a la expulsión de De Jong, una acción que el equipo de Munuera tiene clara desde el primer momento: “Le pega en la tibia, es roja”, el cantan al colegiado.