"Vivimos todo esto como una fiesta"

Para este tipo de escenarios. Para verse en contextos de máxima tensión y para ser un actor principal. Para todo esto decidió el verano pasado Dani Olmo regresar a casa después de más de siete años. Se marchó muy joven de La Masia. No le tembló el pulso en su momento a la hora de dejarlo todo en Barcelona, en su Terrassa natal, y poner rumbo a un país tan exótico como inhóspito. Croacia.

Una 'mili', un aprendizaje en un territorio con un idioma radicalmente distinto. Otras costumbres. Y lo cierto es que todo eso salió un pedazo de futbolista que se marchó luego a Leipzig, se salió en la Bundesliga y volvió al 'nido' cuando se sintió preparado.

Bastoni cuerpea con Dani Olmo / Valentí Enrich

El FC Barcelona realizó el verano pasado una fuerte inversión por este mediapunta talentoso y con una lectura de juego privilegiada. Algo accidentado este primer curso por culpa de una inscripción que ha dado más vueltas que un ventilador y varias lesiones musculares, Olmo está donde quería estar. A las puertas de una final de Champions y como uno de los fijos para Hansi Flick en el once.

Y como el 'elegido' por el club para representar al vestuario en la rueda de prensa oficial (además de Flick, claro). Ante una abarrotada sala de prensa del Giuseppe Meazza, Olmo dejó varios titulares.

EL PUNTO QUE QUERÍA

¿Se imaginaba estar optando a todo a estas alturas? "Me imaginaba pelear por todos los títulos, es un pensamiento que tenía que podíamos hacerlo. En Barcelona teníamos equipo para ello. Es mi primer año con Hansi y la mentalidad es ir todos a una. El cambio ha ido muy bien. Vamos a muerte con esta idea y todo va bien".

Mucha carga en las piernas. Pero no es una excusa para Olmo: "Estamos recuperados. Bien. Es un factor importante con partidos tan tardes y cada tres o cuatro días. El descanso es un factor importante dentro del equipo. Veo al equipo bien preparado, al cien por cien de energía y motivación".

Te podría soltar un titular...

Un vestuario muy joven. Que vive todo este espiral mediático como si nada. "Te podría soltar un titular, pero.... (sonríe) Es como una fiesta, quitan presión al asunto, no deberían dar tanta importancia como deberían. Los veteranos ya los encaminamos. El grupo es de grandes personas y todos queremos ganar".

¿Cómo ha vivido todo el 'show' con su inscripción? "Ha valido la pena venir al Barça, no me he arrepentido nunca. Tenía 100 por 100 de confianza por parte del club. Era un tema administrativo conmigo y Pau Víctor. Ahora estamos muy contentos de estar aquí".

LAMINE YAMAL

Acerca de la figura de Lamine Yamal y su aura, Dani comentó que "vemos su situación con normalidad, sabemos lo importante que es, a mi no me sorprende. Le he visto hacer este tipo de partidos en la Eurocopa o este año. Está bien, tranquilo y demostrar porqué es el mejor". ¿Y si hay marcaje al hombre? "Significa que habrá un jugador libre. Lamine ha demostrado saber jugar contra uno, dos o tres. Estaremos ahí para ayudarle y buscar el futbolista libre".