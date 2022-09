Así vivieron la lesión de Araujo sus compañeros de selección

Los charrúas enseguida vieron que se trataba de un percance serio El central del Barça no es de los que fingen

Ronald Araujo ha iniciado ya el proceso de recuperación, tras ser operado de la avulsión en el tendon del aductor largo del muslo derecho que sufrió en el primer minuto del amistoso que Uruguay completó ante Irán el pasado viernes 23 de septiembre.

El central charrúa decidió pasar por el quirófano antendiendo a los consejos de los servicios médicos del FC Barcelona y se desplazo el pasado miércoles 28 de septiembre a Finlandia para ponerse en manos del prestigioso doctor Lasse Lampainen, que ya había operado anteriormente a otros futbolistas blaugrana como Ousmane Dembélé y Sergi Roberto.

La lesión ha llegado en un muy mal momento, a las puertas del decisivo doble enfrentamiento ante el Inter en la Champions League y del clásico contra el Real Madrid y con el Mundial de Catar en el horizonte. Tanto es así que en la Federación de Uruguay hubieran preferido que Araujo se decantara por un tratamiento conservador, como era la intención inicial del central, que hubiera aumentado sus posibilidades de llegar a la cita mundialista.

Aunque el parte médico emitido por los servicios médicos del Barça tras pasar por el quirófano no estipula el período de recuperación, todo apunta a que Araujo estará alrededor de tres meses para poder volver a estar a pleno rendimiento, por lo que, salvo sorpresa, no estará en la cita de Catar. Con todo, ni el futbolista ni la Federación de su país pierden la esperanza.

Sus compañeros de selección le han dado apoyo absoluto y en ningún momento han dudado de la decisión de pasar por el quirófano. El portero Sergio Rochet aseguró tras le segundo amistoso ante Canadá que Araujo no es de los futbolistas que fingen: "Enseguida que le vi haciendo una seña me di cuenta que era algo serio. Él no es de hacer esos gestos. Le deseo una pronta recuperación y ojalá que llegue para el Mundial".