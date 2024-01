Vitor Roque sueña despierto

En 2019, cuando solo tenía 13 años, un niño con la ilusión de ser algún día futbolista profesional se hizo una foto posando con la camiseta del FC Barcelona. Al lado del que hoy es su agente, Ehler Pessoa, Vitor Roque sustentaba la elástica azulgrana con el '10' de Leo Messi con una inocente sonrisa. Casi cinco años después, el brasileño sujetó la suya en su presentación como nuevo jugador del club. Esta vez, vestido de traje y con un rostro entre la euforia y la timidez. El 'fair play' lo demoró más de la cuenta, pero 'Tigrinho' al fin vivió su puesta de largo como culé.

Desde que estampara en julio su firma, Roque ha esperado con ansia que se sucedieran los acontecimientos. Y, tras seis meses sin novedades, estas se han acumulado en muy pocas horas. El jueves por la noche, Vitor debutaba oficialmente con el Barça frente a la UD Las Palmas. Solo 12 horas después, el ex del Athletico Paranaense era presentado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ante los medios de comunicación. "Es un sueño que tenía desde niño hecho realidad", admitió el ariete.

El vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director de fútbol, Deco, acompañaron a Roque en un acto en el que no estuvo el presidente Joan Laporta, fuera del país por cuestiones personales de fuerza mayor. Tampoco pudieron asistir gran parte de los periodistas que viajaron a Gran Canaria para cubrir el envite. De hecho, el 'timing' del evento fue muy justo hasta para los propios protagonistas. "Apenas he podido dormir cuatro horas", bromeó el goleador.

Las mejores imágenes de la presentación de Vitor Roque / SPORT.es

El vestuario lo ha recibido con los brazos abiertos

No se puede decir que Roque se explayara mucho en sus respuestas. Visiblemente cortado por ser el centro de atención, el nuevo '19' azulgrana optó por un 'speech' breve y sencillo. Como su fútbol, más efectivo y pragmático que espectacular y de adornos. "Antes del debut, Xavi me pidió que estuviera tranquilo y que si podía, hiciera gol", explicó.

Pese a que no lleva ni 10 días en Barcelona, el brasileño ya ha podido sentir el calor de la afición y también del vestuario. "Mis compañeros me han recibido muy bien, me dijeron que estuviera tranquilo. Me han recibido de la mejor manera posible", comentó. Como ejemplo, el bonito de gesto de Lewandowski aplaudiéndole desde el banquillo tras errar Roque una ocasión de gol ante Las Palmas.

Como es habitual en este tipo de actos, el jugador se hizo una primera sesión de fotos con el traje y después se retiró a vestuarios para enfundarse la indumentaria de su nuevo equipo. Tras una breve pausa, Vitor volvió a saltar al césped mientras los flashes de los medios gráficos se catapultaban. Acto seguido, 'Tigrinho' se arrancó con unos toques ante la atenta mirada de los presentes. Tan contundente era el silencio que reinaba que su esposa, Dayana Lina, decidió romperlo para corear uno de los malabares que hizo su marido con el cuero. "¿Cuántas veces más tengo que hacerlo?", preguntó Roque para saber qué querían de él los responsables de la organización del acto.

Las mejores imágenes de la presentación de Vitor Roque / Daniel Barbeito

Bien acompañado por su gente

Entonces sí, llegó el momento de que su círculo más íntimo bajara al césped a sacarse fotos con él. Su representante, Ehler Pessoa, el agente intermediario también implicado en la operación, André Cury, su padre, Juvenal Ferreira, su madre, Hercilia Roque, su hermana, Vitoria Roque y su esposa, Dayana Lins, pisaron el verde para inmortalizar el momento. Todos lo hicieron con una sonrisa de oreja a oreja. Durante la pasada primavera hubo momentos en que la familia vio peligrar el sueño del FC Barcelona pero el desenlace de la historia ha sido el más feliz posible. Los Roque todavía están deshaciendo las maletas en la capital catalana pero ya se han enamorado de ella. Incluso han tenido tiempo para descubrir ya la magia de los Pirineos.

Finalizada la presentación, miembros del Barça, Vitor Roque y la familia del jugador pusieron la clausura a unas horas muy especiales con una comida en un conocido restaurante de Barcelona. Ahí se brindó, por encima de todo, por un motivo: que 'Tigrinho' pueda marcar una época como azulgrana. Toda la culerada espera que así sea. Bemvindo, Vitor.