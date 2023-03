Vitor Roque ya sigue los pasos de Ronaldo

Vitor Roque, con 18 años y 25 días, se convirtió en el debutante más joven de la Seleçao desde Ronaldo en 1994, cuando lo hizo con 17 años El delantero que quiere el Barça entra en el top-10 de los internacionales brasileños más jóvenes que encabeza, como no, 'O Rei' Pelé

Una de las únicas notas positivas de Brasil en su derrota contra Marruecos (2-1) fue, sin duda, el esperadísimo debut de Vitor Roque. El delantero centro del Ath. Paranaense, que está en la agenda del Barça para este próximo verano, batió una marca de precocidad con Brasil que duraba ni más ni menos que 29 años.

'Tigrinho', con 18 años y 25 días, se convirtió este sábado en Tánger en el internacional brasileño más joven en defender la 'verdeamarela' desde que lo hizo Ronaldo. El entonces futbolista del Cruzeiro, que acabaría siendo convocado para el Mundial de Estados Unidos, debutó con 17 años.

Y desde este estreno de Ronaldo al de Vitor Roque (dos jugadores, por cierto, que se profesionalizaron en el Cruzeiro) han defendido a Brasil 333 jugadores... ninguno tan joven como el futurible blaugrana.

El actual atacante del Ath. Paranaense pisó el césped del estadio de Tánger en el minuto 64, en lugar del madridista Rodrygo, que fracasó en el experimento del técnico interino, Ramon Menezes, de colocarlo como falso '9'.

En los 25 minutos que estuvo en juego, 'Tigrinho' no consiguió finalizar ni una sola oportunidad ante un Marruecos muy bien armado atrás que acabó defendiendo con uñas y dientes el 2-1, que acabó siendo definitivo. Su seleccionador se equivocó en no haberlo colocado en el once titular, ya que Brasil tuvo muchos problemas en el tercio final del terreno de juego.

Vitor Roque se ha convertido en el décimo futbolista más joven en jugar un partido con la Seleçao principal, en un ranking que encabeza Pelé, que hizo su estreno con Brasil en 1957 con tan solo 16 años y 257 días. Un año después, en Suecia, con 17 ganaba el primero de los tres Mundiales y ponía la primera piedra de la carrera del que sería considerado el mejor de todos los tiempos.

El segundo en la lista de precocidad de la Seleçao lo ocupa otro exfutbolista histórico del Santos FC, Edu, que en 1966 hizo su estreno internacional con 16 años y 303 días de edad...y acabaría jugando tres Mundiales con Brasil, en Inglaterra 66, en México 70 (donde fue campeón) y en Alemania 74.