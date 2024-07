Vitor Roque se queda sin dorsal en el Barça y su salida, más cerca

El futuro de Vitor Roque en el Barça parece sentenciado. El club debe decidir si apuesta por su continuidad pero cada día parece más claro que no se cuenta con el brasileño para el nuevo proyecto deportivo. El Barça anunció que Lamine Yamal lucirá este curso el dorsal 19, que era el número que llevaba Vitor Roque desde que llegó a Barcelona. El brasileño, por ahora, se queda sin dorsal y no lo tendrá si el club decide no inscribirle y darle salida. Se están escuchando ofertas.

Vitor Roque llegó al Barça por algo más de 30 millones de euros en el mercado de enero. Fue una apuesta de club, pero Xavi Hernández prácticamente no contó con él en los últimos seis meses de temporada. El ya extécnico blaugrana informó al Barça que no iba a contar con Vitor Roque por lo que empujaba a que le abriesen la puerta a pesar de que la inversión realizada por el brasileño.

Hoy por hoy, Vitor Roque tiene muy pocas opciones de seguir en el Barça. Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha y Ferrán Torres son fijos en el ataque, mientras que el club trabaja en las incorporaciones de Nico Williams y Joao Félix. El brasileño será el primer sacrificado y habrá que ver lo que sucede con Ansu Fati ya que todo dependerá de su rendimiento en la gira por los Estados Unidos.

El Barça inició el verano sondeando una cesión de Vitor Roque. Varios clubs europeos preguntaron por él, con el Oporto como principal candidato, pero finalmente no se llegó a ir más allá. La versión oficial es que se tomará una decisión a finales de pretemporada, pero el Barça está ya abierto a escuchar ofertas de venta por el jugador. Y puede haberlas. No de Europa pero sí desde Arabia Saudí.

El entorno del jugador, por ahora, no quiere ni oír no hablar de una salida pero será el Barça el que acabe determinando su futuro. Vitor Roque eligió al Barça por delante de otras ofertas y no entiende este cambio de opinión aunque lo que desea es jugar. Y el Barça apostaría ya por recuperar la inversión realizada y no inscribirle, algo que iría muy bien al límite salarial para afrontar fichajes.