Vitor Roque prioriza la Lazio para salir del Barça

Vitor Roque y su entorno ya están tomando posiciones por lo que pueda pasar en los próximos días. Tienen claro que el delantero no va a tener espacio en el club blaugrana y ya abren la puerta a salir de forma permanente y no a través de una cesión, algo que el Barça prioriza en estos momentos. El brasileño ha rechazado, por el momento, la propuesta del Al Hilal saudí, pero vería con buenos ojos recalar en la Lazio, club que ha presentado ya una propuesta para adquirir el 50 por ciento de su pase aunque no hay acuerdo.

Tanto el área deportiva como Hansi Flick tienen claro que el tema de Vitor Roque debe solventarse lo antes posible. El jugador no ha podido demostrar su calidad en la gira por los Estados Unidos y el técnico alemán no cuenta con él, algo que también sucedía con Xavi Hernández. El principal problema son los más de 30 millones de euros que el Barça invirtió en su llegada y que, hoy por hoy, serían irrecuperables salvo que el futbolista vaya a Arabia Saudí. El club quería cerca de 40 millones por su salida pero la Lazio ofrece 20 por la mitad del pase, propuesta que por ahora no interesa.

El club blaugrana tiene también varias opciones de cesión del jugador, alguna de ellas de la Liga española. Betis y Valencia se han interesado por él y el Oporto sigue en la puja, pero entienden que un préstamo podría ser demasiado arriesgado. Y es que si Vitor Roque fracasase en esta cesión, el Barça podría perder para siempre lo invertido porque su cotización bajaría de forma importante. La decisión se tomará a la llegada de la gira por los Estados Unidos y puede ser tensa porque tanto el jugador como su entorno no entienden el cambio de criterio deportivo del Barça en tan solo seis meses.

Lo que sí está absolutamente descartado por todas las partes es un retorno a Brasil. El jugador solo tiene dos vías: quedarse en Europa o ir a Arabia Saudí y el tiempo apremia porque el Barça necesita espacio salarial y porque el mercado avanza y se le pueden cerrar varias puertas. Lo que está muy claro es que no será inscrito en la primera plantilla y el club asume ya el error de su contratación aunque espera poder revertir económicamente la operación.