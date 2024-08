Vitor Roque pide más para ir a Arabia Saudí

Desde esta tribuna avanzamos hace ya algunas semanas el interés de Arabia Saudí y, en concreto, del Al-Hilal, por Vitor Roque. Noticia confirmada después por medios saudís y ratificada en Europa. La oferta en cuestión surgió ante el objetivo del club saudí de fichar a algún jugador barcelonista. Su prioridad era Raphinha, por quien hubieran pagado un auténtico dineral, pero no se llegó ni a negociar ante la negativa taxativa del jugador en ir jugar en la liga saudí. Los intermediarios que hablaban en nombre del Al Hilal vieron un filón importante en Vitor Roque, un futbolista que el Barça había colocado en el mercado y por quien había serias opciones de poder conseguir un acuerdo favorable entre todas las partes.

Los árabes comenzaron hablando de una cesión con opción de compra, pero el Barça dejó claro que, para Arabia, solo interesaba un traspaso definitivo. Y llegó la propuesta, que colmaba los intereses blaugrana por lo que sí o sí debe ser superior o igual a los 40 millones de euros. Vaya, un negocio redondo ya que el Barça recuperaba la inversión realizada por el futbolista y solucionaba un problema importante con el límite salarial. A partir de ahí, se debía convencer al jugador y, por ahora, no ha sido posible. Por ahora. Porque por lo que parece puede ser un problema de dinero.

El Al-Hilal presentó una muy buena oferta -más que dobla lo que cobra en el Barça- pero el jugador no se plantea ir ahí salvo que la propuesta sea escandalosamente alta. Muy alta. Y las cifras que se barajaban no entran en los planes del Al-Hilal. Una cosa es pagar más y otra pagar una cifra multimillonaria por un delantero que ha jugado poquísimos partidos en el Barça. Sí, es un delantero que puede tener un gran futuro por delante, pero por ahora debe demostrar mucho. No hay acuerdo y la operación se puede romper si es que no se ha roto del todo a pesar de que hubiese sido una muy buena solución para todas las partes.

A partir de aquí, al Barça le tocará encontrar una solución a este caso. Vitor Roque es probable que juegue ante el Milan en Estados Unidos para que pueda demostrar, pero el cuerpo técnico no le tiene entre sus prioridades para su proyecto. Deco va nadando entre dos aguas porque sigue teniendo fe en Vitor Roque y no quiere que este caso le acabe estallando en sus manos y el entorno del jugador no entiende lo que está pasando. Por el momento, de la Lazio no se sabe demasiado en el Barça y el Oporto sigue interesado en una cesión. Pero un préstamo tiene un riesgo altísimo porque si Vitor Roque fracasa este curso, su valor quedaría reducido a la nada. Y eso significaría perder todo lo que se ha acordado pagar. Un lío de mucho cuidado.