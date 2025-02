Vitor Roque y Palmeiras negocian para llegar a un acuerdo con el Barça pendiente

Paso a paso va tomando cuerpo la posibilidad de traspaso de Vitor Roque al Palmeiras en este mes de febrero. El Barça está abierto a una venta, pero fuentes del club blaugrana destacan que primero deberá ser el futbolista el que llegue a un acuerdo con el club brasileño y explicite claramente su deseo de volver a su país este mes de febrero. Este paso aún no se ha dado de forma formal, ya que el entorno del jugador y el Palmeiras están negociando un acuerdo por cinco años que no es nada fácil. El club brasileño le ha hecho una buena propuesta, pero no hay entente y el tiempo apremia.

El Barça fue informado del interés del Palmeiras por el agente del jugador y también se ha dado ya un primer acercamiento entre clubs para diseñar una operación en la que el Barça no desea computar pérdidas. Y hay dos opciones: o un traspaso puro y duro en este mes de febrero por una cantidad no menor a los 27 millones de euros o una cesión pagada con opción de compra obligada antes del 30 de junio por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. Las dos vías están encima de la mesa y a la espera de que el futbolista de el paso definitivo de irse hacia Brasil.

El tercer actor es el Betis. El club verdiblanco tiene el transfer del jugador hasta el 30 de junio y ha pedido alguna contraprestación económica que el Palmeiras desea evitar. Para ello, el Barça debería llegar a un acuerdo de repesca del futbolista con algún tipo de contraprestación. Por el momento, el club verdiblanco se ahorraría la mitad de la ficha a abonar este curso y también evitaría pagar el 1'5 millones de euros si Vitor Roque no llega a jugar un mínimo de partidos estipulado. A partir de ahí, las buenas relaciones entre clubs pueden facilitar las cosas con nuevos acuerdos a futuro por lo que todos están convencidos de que la situación podría desbloquearse.

A pesar de que en Brasil y en Sevilla insisten en que el jugador está muy por la labor de abandonar el Betis, en el Barça no manejan esta información. Solo un buen acuerdo económico y garantías deportivas de presente y futuro del Palmeiras hacia Vitor Roque podrían acabar por convencerle. Y hasta el momento eso no se ha dado. Es cierto que se está trabajando y que el agente del futbolista ha mantenido varias reuniones con el Palmeiras a la espera de un acuerdo.

El Barça sí está abierto a vender ahora o en verano. No cuentan con el jugador a futuro y asumen que la operación no ha salido bien y ha sido un error deportivo. Se precipitaron al avanzar su llegada y no ha salido bien. El objetivo claro del club es recuperar la inversión realizada y tienen muy claro que eso solo será posible ahora o en junio ya que ven muy arriesgado concretar otra cesión del delantero si no hay una opción de compra obligada. Todas las partes están avanzando con la esperanza de cerrar el asunto y ahora la clave está en el propio Vitor Roque, que se convertiría en el jugador mejor pagado del Palmeiras.