¿Vitor Roque al Palmeiras? El club brasileño habla sin rodeos

Lo que era un secreto a voces desvelado tanto por SPORT como por la prensa paulista, ahora ha entrado en la categoría de verdad. Hay culebrón Vitor Roque, porque el Palmeiras quiere fichar a Tigrinho inmediatamente, antes del día 28, que es cuando termina el mercado de contrataciones en el fútbol brasileño.

Quien lo confirmó fue la presidenta del club albiverde, Leila Pereira, en declaraciones al canal brasileño Sportv. "Si depende de mí, sí, yo lo ficharía", dijo.

La dirigente explicitó aquello que SPORT había ya contado, la complejidad de una operación que ahora mismo es a tres bandas. Para desencallarla es fundamental que el Real Betis dé la baja sin compensación financiera alguna al joven delantero de 20 años, aun sabiendo que no podrá reemplazarlo porque el mercado de fichajes en LaLiga está cerrado.

"Si dependiera de mí, si yo pudiera decir, sí lo ficharía. Sin embargo, este es un asunto que no es solo de mi competencia. La situación depende de otros clubes, depende de su representante, depende del propio jugador, no es algo solo mío. Porque si yo fuera realmente a decidir sola... lo garantizaría, pero al ser algo que afecta a terceros, no puedo decir que acabará ocurriendo", dijo la dirigente.

El Verdao es consciente no le será fácil repatriar a Tigrinho, que dejó su país en enero de 2024 para ir al Barça de Xavi Hernández, pero no arroja la toalla. Continuará insistiendo en los próximos diez días.

"Estamos trabajando incansablemente", aseguró Leila Pereira, convencida de que el futbolista blaugrana, cedido al Betis hasta el 30 de junio, tiene el perfil ideal para ser el '9', que su entrenador, el portugués Abel Ferreira, le ha pedido para poder optar con garantías a los grandes títulos de la temporada.

"No sirve de nada contratar por contratar, necesitamos jugadores de nivel A, que vengan a aportar a nuestra plantilla. A veces, el mercado es muy difícill. Cuando encuentras al futbolista, el club no lo libera, a veces el jugador no quiere volver a Brasil. No es algo tan sencillo como el aficionado piensa, pero estoy siempre buscando, sí, lo mejor para el Palmeiras", añadió la presidenta.

Tigrinho juega en el Real Betis cedido por una temporada, con opción a un segundo curso. Al término de cada uno, se estableció una opción de compra de 25 millones de euros para el 80% de los derechos económicos (el 20% restante lo mantendría siempre el Barça).

Si el Betis da el OK a la salida del brasileño, algo que Manuel Pellegrini no acabó de mostrarse favorable el último fin de semana, el Barça podría abrir las puertas, para que el futbolista recalara en el Palmeiras, tanto en calidad de cedido como traspasado.

El Barcelona no contemplaría una venta que fuera inferior, en términos económicos, a lo que pactó con el Betis a principio de temporada.

Quien aprieta y tiene prisa es el Palmeiras, que no ha empezado demasiado bien la temporada y que puede incluso quedar eliminado en la primera fase del Campeonato Paulista, por culpa de un reglamento que no contabiliza los puntos en la clasificación general sino en cada grupo.

El ambiente en el Verdao está enrarecido y la 'torcida' abucheó al equipo y a la directiva el domingo tras el frustrante empate en casa (0-0), en el clásico contra el Sao Paulo.