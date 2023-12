Vitor Roque se libra del Preolímpico

La Confederaçao Brasileirao de Futebol (CBF), que vive instaurada en el caos institucional, no está para entablar batallas con nadie. El sentido común se impuso y Ramon Menezes, seleccionador brasileño olímpico y sub-20, dio a conocer una lista de convocados consensuada con los clubes en la que están 23 futbolistas que sí que tienen el permiso para disputar el Preolímpico sudamericano, que empieza a disputarse a partir del 20 de enero en Venezuela.

Vitor Roque, que aterriza la próxima semana en Barcelona para empezar a entrenarse bajo la tutela de Xavi Hernández, y Savinho, que está cuajando una muy buena temporada en el Girona de Míchel, no han sido llamados. La CBF ha querido evitar el paripé de convocar a una serie de futbolistas, que después no se presentarían al torneo sub-23, porque no está incluido en el calendario de selecciones de FIFA.

'Tigrinho' ya sabía de antemano que el Barça no lo liberaría, por lo que su ausencia en la lista de convocados no ha sorprendido a nadie. Su cabeza ya está en modo blaugrana y su objetivo no es otro que adaptarse lo más rápido posible a un equipo que no acaba de carburar en el sector ofensivo.

A quien le tocará liderar a la Seleçao es a Endrick, que empezará el año en el que desembarcará en el Real Madrid disputando un torneo internacional de máxima presión, porque el Preolímpico sudamericano solo hay dos plazas para los Juegos de París 2024. Y Brasil tiene la obligación de conseguir una de ellas, teniendo en cuenta que es el vigente bicampeón olímpico: se hizo con las medallas del fútbol masculino en Río 2016, rompiendo en Maracaná un gafe histórico, y Tokio 2020, donde superó en la final a la selección española.

La Baby Canarinha presentará una formación muy competitiva. Más allá de Endrick, destaca en ataque a John Kennedy, el '9' del Fluminense, que marcó el gol del título en la última final de la Copa Libertadores ante el Fluminense.

En la medular, Andrey Santos, que estuvo en la agenda del Barça, tendrá un papel protagonista formando doble pivote con Danilo, que ganó dos Libertadores en el Palmeiras y que está aún en fase de adaptación a la Premier League.

Y, en defensa, llama la atención Robert Renan, un central que apunta muy buenas maneras y que puede jugar cedido por el Zenit en el fútbol brasileño hasta el 30 de junio, y el lateral derecho, Vinicius Tobias, que juega en el Real Madrid Castilla.

LA LISTA DE LOS 23 CONVOCADOS DE BRASIL

Porteros: Andrew (Gil Vicente), Matheus Donelli (Corinthians) y Mycael (Athletico Paranaense).

Laterales: Vinícius Tobias (Real Madrid), Matheus Dias (Internacional) Luan Cândido (Red Bull Bragantino) y Patrick (São Paulo)

Centrales: Kaiky Fernandes (Almería), Arthur Chaves (Académicos de Vizeu), Robert Renan (Zenit San Petersburgo) y Michel (Palmeiras).

Centrocampistas: Aleksander (Fluminense), Andrey Santos (Nottingham Forest), Marlon Gomes (Vasco da Gama), Ronald (Gremio), Gabriel Pirani (DC United) y Danilo (Notthingham Forest).

Delanteros: Gabriel Pec (Vasco da Gama), John Kennedy (Fluminense), Marquinhos (Nantes), Endrick (Palmeiras), Giovane (Corinthians) y Guilherme Biro (Corinthians).