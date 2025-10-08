Vitor Roque, Lenglet y Bridgeburg lastran un buen ejercicio económico del Barça

El FC Barcelona ha convocado a sus socios compromisarios el próximo domingo 19 de octubre a una Asamblea de carácter ordinario en la que, entre otras cosas, deben aprobarse tanto el cierre económico del pasado ejercicio como el presupuesto de la actual temporada. Poco a poco van conociéndose detalles de ambos, algunos curiosos y desconocidos.

El ejercicio ordinario del pasado curso lo cerró el Barça con dos millones de beneficios, cinco menos de los previstos, algo que de lo que se felicitan en el club "pues tenemos un diferencial importante por jugar en Montjuïc". Ingresó mucho más de lo esperado, 994 millones y no 893, pero también gastó más, 965 y no 873. En el capítulo de ingresos, todas las partidas han superado las expectativas.

De estadio, se ingresaron 175 millones, 21 más de lo que se esperaba a pesar de no volver al Spotify Camp Nou, algo que estaba previsto. Son 50 millones mejor que la temporada anterior. La buena marcha del equipo y llegar a semifinales de Champions lo explican. El mejor año es el 2022-23, cuando se ingresaron 229 millones en el Spotify Camp Nou. En cuanto media, se ingresaron 250 millones, nueve más de los previstos por llegar a semifinales de Champions.

473 millones llegaron del área comercial, 27 más de los que se habían presupuestado. BLM realizó una facturación récord de 170 millones gracias al e-commerce, algo que se recuperó con el nuevo contrato de Nike. Se triplican los ingresos respecto al primer año en el que se recuperó BLM. En patrocinadores, también récord, 250 millones. Además, se ingresaron 44 millones, 22 más de los previstos, en traspasos y cesiones de jugadores por muchos porcentajes de futuras ventas, caso de Nico, Mika Faye, Álex Valle o Todibo, y 52, también 22 más de los esperados, en el apartado de otros activos. 18 de estos millones son de provisiones por juicios que no se han debido pagar.

Los gastos

Por lo que se refiere a los gastos, los salarios deportivos llegaron a los 534 millones de euros, 24 más de los que se habían presupuestado. El desfase se debe a los variables pagados por títulos. Los salarios no deportivos fueron de 76 millones, ocho más de los previstos. Los gastos de gestión fueron de 282 millones, 30 más de los esperados porque al vender más también debes gastar más en producción, por ejemplo, mientras la partida de otros gastos pasó de 43 millones a 73. El aumento significativo se debe a amortizaciones pendientes de jugadores. Cuando salen por debajo de su valor genera esta pérdida. En este sentido, desde el Barça apuntan directamente a Vitor Roque y Lenglet.

Tras añadir los resultados financieros, el balance final del ejercicio ordinario es de dos millones de beneficios. Eso sí, acaba arrojando unas pérdidas de 17 millones de euros tras sumar el resultado extraordinario. En este capítulo, destaca un ingreso y dos pérdidas. El ingreso son los 70 millones ya cobrados de los palcos VIP. Las pérdidas, 15 millones de la multa de la UEFA por incumplimiento del 'fair play' y 65 millones que se ha tenido que devaluar la sociedad Bridgeburg tras llegar a un acuerdo con el auditor y valorarla en 178 millones de euros. Además, se añaden 12 millones de pérdidas derivadas de la absorción de Bridgeburg por parte de Barça Produccions.

Tras estos números, el patrimonio neto sigue siendo negativo. Se coloca en -153 millones. En el club gustaría que pasase a ser positivo en un espacio de dos o tres años, ya con el Spotify Camp Nou a pleno rendimiento. La deuda, según el criterio de LaLiga, es de 469 millones de euros sin contar el Espai Barça, que tiene vida propia.