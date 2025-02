Vitor Roque: la intrahistoria de un traspaso 'imposible' y que marca precedentes

Barça y Palmeiras deben anunciar hoy oficialmente el traspaso puro y duro (sin cesión con obligación de compra) de Vitor Roque, que firmará por los paulistas por cinco temporadas, en las que se asegurará unos ingresos anuales brutos de 2,5 millones de euros, superiores al 1,7 millones netos que percibía con su contrato actual. El Barça, que mantendrá el 20% de los derechos económicos del jugador, ingresará 25,5 millones de euros, y hay variables de difícil cumplimiento de cinco millones más.

Es una venta compleja, disruptiva, que rompe paradigmas y marca precedentes, que beneficia a todas las partes implicadas. Un win-win en toda regla. Es la operación imposible y conflictiva, que desaconsejó LaLiga porque infringía un artículo del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. Como el mercado estaba cerrado en el fútbol español, la lógica indicaba que no era viable romper la cesión de Tigrinho al Betis, para que el Barça, una vez recuperara a su jugador, lo vendiera al Palmeiras.

La dirección palmeirense, que llevaba intentando fichar a Vitor Roque algunas semanas, llegó a anunciar que se retiraba de la operación, para no quemarse delante de su propia ‘torcida’.

Fue el agente del jugador, André Cury, quien mostró una posibilidad remota a todos los implicados que permitiría salir del laberinto. El propio Barcelona lo vio con cierta reticencia y frialdad, porque, después del caso Olmo y Pau Víctor, rehuía de un nuevo foco de conflicto con LaLiga y con la RFEF.

El agente brasileño, que hace de la voracidad profesional una de sus mejores virtudes, contrató un bufete de abogados de primer nivel en Sao Paulo. Allí, se preparó una consulta a la FIFA, que luego dio forma los servicios jurídicos del Barça, en la que se presentaba la jurisprudencia de un futbolista brasileño desconocido por el gran público, Pedro Lima, que avalaba la tesis del propio Tigrinho de que era posible hacer esta operación ahora.

En julio de 2024, el Palmeiras utilizó el recurso ‘technical transfer’ autorizado y reconocido por la propia FIFA para viabilizar la transferencia temporal de su jugador al NK Osijek, de Croacia, después de recuperarlo del Norwich con el mercado brasileño cerrado.

La FIFA indicó al Barça que había la posibilidad de hacer la venta de Vitor Roque por mucho que el Reglamento General de la RFEF indicara lo contrario. Con audacia y determinación, se encontró un camino legal, en el que había ya un precedente, sin necesidad de hacer un test de estrés jurídico y de tener un nuevo encontronazo con los organismos que rigen el fútbol español.

Se estableció, entonces, una lucha contrarreloj que ha dilatado los acuerdos hasta hoy, cuando se cierra el mercado de fichajes en Brasil.

El Betis facilitó su salida

Por mucho que la prensa andaluza, y una parte de la catalana que le ha hecho seguidismo, apuntara que el Betis no daría el brazo a torcer, las negociaciones con el Barça para que renunciaran a Tigrinho no han supuesto ningún tipo de dificultad. Hay demasiados intereses comunes, para que el director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, lo hiciera volar todo por los aires, haciendo perder 25,5 millones de euros al Barça, por un futbolista que no retendrá a final de temporada.

La relación Betis-Vitor Roque se deterioró irreversiblemente en enero, cuando los verdiblancos ficharon al Cucho Hernández, de Columbus Crew (MLS), por 13 millones de euros.

Vitor Roque tuvo unos últimos meses difíciles en el Betis / AP

Allí, no solo se escenificó, por si había alguna duda, que no harían efectiva la opción de compra de 25 millones de euros, fijada para final de temporada, sino que Manuel Pellegrini despojó de la titularidad a Tigrinho, que fue desinflándose.

De ahí, la prisa del entorno familiar y profesional del jugador en sacarlo del Betis cuanto antes mejor y llevárselo al Palmeiras aprovechando que el mercado estaba abierto hasta este viernes, 28 de febrero.

Con su salida, los andaluces se ahorrarán cuatro meses de salario y la posibilidad de haber tenido que pagar al Barça una penalización de 1,5 millones de euros, porque podría terminar este curso sin jugar el 50% de los partidos oficiales. Como compensación por dejar salir a Vitor Roque, el Barcelona dará al Betis un porcentaje en una posible venta de Abde.

El Palmeiras siempre lo tuvo claro

El Barça, que tiene la obligación de aumentar sus ingresos, ha tenido la suerte de cruzarse con el Palmeiras, que es uno de los dos compradores más solventes de Sudamérica (el otro es el Flamengo), capaz de afrontar fichajes en parámetros europeos.

En este caso, abonarán 25,5 millones de euros antes de que finalice la temporada, lo que impactara de forma muy positiva en el balance culé y, sobre todo, en el límite salarial del próximo curso ayudando en renovaciones y, tal vez, en alguna incorporación en verano.

De puertas hacia fuera, a la dirección culé ha transmitido tranquilidad e incluso un cierto punto de displicencia, porque sabía que si el Palmeiras no lograba fichar a Tigrinho ahora, lo haría a partir del 1 de junio cuando se abre el mercado extraordinario a raíz del Mundial de Clubes de la FIFA, donde los brasileños, por cierto sí que participan. La oferta en firme de los brasileños representaba que el Barcelona recuperara toda la inversión realizada por Vitor Roque, que fue de 30 millones de euros.

Sin contabilizar lo invertido con Vitor Roque, el Verdao se ha gastado desde enero, que es cuando empieza la temporada en Sudamérica, 41,5 millones de euros en fichajes, más de lo que supuso todo el mercado invernal de LaLiga en que 20 clubes solo invirtieron 26,1 millones. Tiene músculo financiero, porque los últimos años han ingresado 220 millones de euros en la venta de canteranos: Endrick, Danilo, Luis Guilherme, Estevao ‘Messinho’, Vitor Reis…

Para el Palmeiras, Vitor Roque es el delantero goleador que completa un proyecto deportivo ambicioso con el que pretende recuperar su reinado en Brasil y en la Copa Libertadores.

Para el propio futbolista, es una plaza muy fuerte, con visibilidad, para plantearse seriamente luchar por la posición de ‘9’ vacante en la Seleçao pensando en el Mundial 2026, y por la cual también oposita Endrick.