Vitor Roque, horas decisivas: reunión Deco - André Cury

El futuro de Vitor Roque entra en su fase más decisiva con el inicio de la penúltima semana de mercado en esta ventana veraniega. El delantero brasileño, que llegó en invierno aprovechando el hueco salarial que abrió la lesión de Gavi, todavía no ha sido inscrito para esta nueva temporada y el Barça, incluso, le quitó el dorsal '19' para entregárselo a Lamine Yamal.

Roque, a día de hoy, está más fuera que dentro del club azulgrana, que busca de forma desesperada una venta que ayude a la entidad a recuperar la inversión que hicieron hace un año con su fichaje al Athletico Paranaense por 30 millones fijos más 31 en variables que, si se va, no se cumplirán.

En este contexto, Deco, director deportivo del Barça, ha tenido una nueva reunión en Barcelona con André Cury, agente del jugador, para encontrar la mejor solución. Como ya os venimos contando en SPORT, el Sporting de Portugal es el mejor posicionado para hacerse con los servicios del brasileño y su última tentativa de 20 millones más variables se aproxima bastante a los deseos del club azulgrana, que tienen como máxima prioridad la salida del delantero en forma de traspaso con una cifra fija más cercana a los 30 mencionados anteriormente.

Fuente cercanas al club azulgrana, de otro lado, apuntan que la opción del Betis como posible destino de Roque no sería una prioridad para los intereses culés, ya que el club bético, a no ser que haga más movimientos, tan solo podría aspirar a una cesión del ex del Athletico.

El Barça, a más tardar, quiere cerrar la carpeta de Vitor Roque esta misma semana y centrar los esfuerzos de los últimos días de mercado en la inscripción de Dani Olmo, cerrar el caso Gündogan con una salida para generar espacio salaria e incorporar si hay espacio y es posible a un extremo izquierdo, así como a un lateral derecho suplente de Kounde.