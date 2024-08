"Lo de Vitor Roque es un escándalo. Esto no se aguanta si no hay reparto de dinero"

A falta de unos pasos para que Vitor Roque se marche cedido al Betis, el futbolista brasileño se irá del Barça tras 5 meses en el club. Llegó como uno de los jugadores más prometedores del fútbol brasileño y tras no dejar buenas impresiones en la directiva, Vitor Roque está decidido de irse en busca de minutos. La realidad es que el fichaje del delantero está dando y dará mucho que hablar. El Barça lo incorporó en enero, tras ficharlo el verano pasado, por una cantidad de 61 millones de euros.

Un precio de traspaso que no se ha visto reflejado sobre el terreno de juego y que ha dejado a mucha gente con la duda de saber por qué se le fichó. De este asunto habló Josep María Minguella en Onze de 3Cat. El exentrenador y agente de futbolistas, y también en la órbita del Barça durante muchos años, puso en cuestión el fichaje del 'carioca'. "El que es increíble es, en el mes de enero, cuando no tienes dinero y no necesitas un '9', fiches a un 'chaval' de 18 años para ver qué pasa por 60 millones de euros", empieza Minguella.

"Lo de Vitor Roque no se aguanta 20 años si no hay reparto de dinero"

Josep Maria Minguella fue uno de los primeros agentes en España y una de las personas más influyentes del Barça en los últimos 50 años. Puede presumir de haber sido responsable de fichar a medio Dream Team, de haber sido partícipe de la era Messi y de que Maradona explotara en Europa con un breve paso por Can Barça. Pero su vínculo con el club va mucho más lejos.

Durante la presidencia de Joan Gaspart, Minguella fue asesor de fichajes del club. El 14 de diciembre de 2000 estuvo presente en la reunión celebrada donde se acordó el fichaje de Leo Messi, quedando reflejado en una servilleta. Este papel quedó en poder de él y fue guardado en una caja de seguridad. El exagente conoce muy bien al Barça y la gestión de los fichajes, y no entiende por qué se fichó al brasileño en julio de 2023.

"Esto no se aguanta 20 años si no hay reparto de dinero. Porque yo que he estado en este negocio durante muchos años, cuando te equivocabas con un jugador, al año siguiente no cometías el mismo error. El problema es que al Barça le pase esto, con uno o dos jugadores, durante cada año. Me sabe mal por Vitor Roque, que no tiene ninguna culpa y no es un jugador malo. A la gente del club ya le va bien que Andy Cury traiga jugadores", afirma.

Pero la realidad es que fichar a 'Tigrinho' no fue un error, así como tasarlo por 30 millones de euros que el Barça pagó por él. Era uno de los '9' más prometedores de Sudamérica. Campeón Sudamericano Sub-20 con la Seleçao, 'rookie' de la Copa Libertadores 2022 (en que fue finalista y marcó las diferencias), y, en 2023, firmó 21 goles y dio 7 asistencias en el Athlético Paranaense.

Cesión y examen

Vitor Roque no cuenta para el Barça y, muy probablemente, no contará para el futuro. Asumida que la inversión ha sido un error deportivo, el club intentó durante el verano amortizar la inversión que hizo cuando lo ficharon del Paranaense. El brasileño llegó el pasado enero como una apuesta firme de futuro del club azulgrana, pero su situación ahora mismo es clara y, hasta cierto punto, cruel. No cuenta para Flick, tal y como hemos podido apreciar esta pretemporada y se marchará prestado al Betis por una temporada.

La cesión le servirá para recuperar confianza y demostrar si tiene el nivel para jugar en el Barça la temporada que viene. A falta de minutos, el delantero necesita oportunidades y goles, y el Betis de Pellegrini cuenta con él. El riesgo es mayúsculo, pero no se da nada por perdido.