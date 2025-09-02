Vitor Roque despega y empieza a parecerse a 'Tigrinho'

Vitor Roque ha empezado a despegar en el Palmeiras tras su decepcionante papel en el Mundial de Clubes. Le ha costado un mundo al ex del Barça recuperar sensaciones pero en los últimos 14 partidos está siendo decisivo.

El delantero ha sido el futbolista con más participaciones en los goles del Palmeiras en el segundo semestre de 2025. En total ha producido 8 goles: 4 tantos y 4 asistencias. En estos encuentros promedia una participación de gol cada 125 minutos, pero sobre todo la sensación es que está recuperando la confianza. Así lo indican los 25 intentos de regates ejecutados con éxito y la media (7.19 de puntuación) en Sofascore durante este periodo.

El brasileño marcó de penalti en el empate ante el Corinthians (1-1), un gol insuficiente para el objetivo de lograr la victoria pero que sigue reforzando la mejora del exazulgrana.

"Estoy muy feliz por los goles que están llegando. Estoy trabajando en silencio y gracias a Dios los compañeros me están ayudando bastante.... era importante conseguir la victoria, y no pudo ser, pero hay que seguir trabajando. Estoy entrenando con confianza y estoy contento de poder ayudar al equipo", señaló tras el encuentro.

Sus números en el Palmeiras

Fichado por el Palmeiras procedente del Barça a principios de año, Vitor Roque tuvo un comienzo muy complicado con el Palmeiras. A pesar de su decepcionante paso por Europa, su pasado en el Athletico Paranaense hacía presagiar un impacto inmediato en su país, pero no fue así.

Vitor Roque llegó con problemas de confianza, tras su paso por el Barça y el Betis, y tardó 13 partidos en marcar su primer gol. En sus primeros 26 partidos marcó solo tres goles. El delantero ha disputado un total de 37 encuentros con el Palmeiras con unos números por debajo de las expectativas: siete goles y cuatro asistencias. El brasileño ha empezado a despegar este verano y está empezado a cambiar las críticas por elogios.