Vitor Roque debuta con el Betis frente al Real Madrid

El brasileño Vitor Roque, cedido por el FC Barcelona al Real Betis esta temporada, debutó con el conjunto que entrena Manuel Pellegrini en el partido de La Liga 2024/25 entre el conjunto verdiblanco y el Real Madrid.

Después de un verano durante el que se especuló mucho sobre el futuro de Vitor Roque, incluso con su traspaso definitivo, finalmente Barça y jugador encontaron una vía de entendimiento con la opción de que el brasileño jugara este curso a las órdenes de Manuel Pellegrini en el Real Betis.

'Tigrinho' tuvo una oportunidad inmejorable para disputar sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca, nada menos que en la visita de su equipo al Santiago Bernabéu. Pellegrini le dio la alternativa en el segundo tiempo, después de que el equipo andaluz hubiera aguantado los embites merengues, en el minuto 56 en sustitución de Ruibal.

Vitor salió conectado, como no podía ser menos, y en sus dos primeras acciones mostró los dientes. Primero en un cabezazo algo forzado que no ocasionó mayores problemas a Courtois y a continuación con un disparo que no encontró su destino.

El brasileño siguió muy activo hasta el final del choque, aunque sin suerte a la hora de intentar desbordar la defensa de un Real Madrid que una vez que consiguió abriri la lata dominó la recta final del choque.