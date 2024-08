¡Vitor Roque, ausente en el último entrenamiento del Barça!

El regreso a los entrenamientos del FC Barcelona tras la gira por los Estados Unidos dejó la primera gran sorpresa a una semana del inicio de la LaLiga. Los jugadores azulgranas, que había disfrutado de dos de fiesta después de aterrizar el pasado miércoles en la ciudad Condal, se pusieron de nuevo bajo las órdenes de Hansi Flick en la primera sesión del doble entrenamiento preparado por el alemán para el sábado.

La noticia, sin embargo, no estaba sobre el césped, al contrario. Vitor Roque, que después de completar una gira muy por debajo de las expectativas que había generado su llegada en el pasado mercado invernal, se ausentó del entrenamiento por un supuesto malestar, según adelantó 'Jijantes'.

El brasileño, en la rampa de salida del Barça desde el inicio de la pretemporada, no se unió a sus compañeros en la vuelta al trabajo en la que sí que estuvieron Lamine Yamal y Ferran Torres, ya en dinámica de grupo, así como Dani Olmo cuyo fichaje se hizo oficial el viernes, para completar su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

El club, de manera oficial, emitió finalmente un comunicado en el que aseguraba que el jugador no se ejercitó por 'malestar y fiebre'. La ausencia de Roque, sin embargo, fue más que sorprendente, ya que que se produjo tan solo un día después de la reunión que tuvo lugar en Barcelona entre Deco, el padre del jugador y su agente, Andre Cury, para poner las cartas sobre la mesa sobre su futuro.

Una reunión esperada

Como ya informamos en SPORT, el Barça tenía pendiente un encuentro con el agente de Vitor Roque para solucionar su futuro lo antes posible. El objetivo del club blaugrana es no inscribir al jugador para liberar espacio salarial y encontrar una salida consensuada. De hecho, el Barça está abierto a venderlo este verano si surge una oferta por encima de los 30 millones de euros, que sea aceptable para todas las partes y permita recuperar la inversión realizada en enero pasado, algo que de momento no parece factible.

Así, a día de hoy el Barça vería también con buenos ojos una salida en forma de cesión para no perder dinero con el brasileño, aunque desde el círculo del jugador ya han hecho saber a Deco que si sale del club lo hará solo con un traspaso que de momento no se avecina.

Desde la dirección deportiva, no obstante, tienen claro que la única solución para Vitor Roque es salir. El brasileño no se ha ganado la confianza de Hansi Flick durante la pretemporada y es la última opción para el alemán en la delantera, en la que la irrupción de Pau Víctor deja sin sitio al ex del Athletico.