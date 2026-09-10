Vitor Campelos, el primer entrenador que situó a Raphinha de delantero: "Puede seguir la evolución de Cristiano"

Hansi Flick se ha sacado de la manga una reconversión brutal. Ante las dificultades para encontrar un nueve en el mercado, el alemán situó a Raphinha como referencia y, en sus primeros cuatro partidos de LaLiga, ya ha marcado seis tantos para comandar la tabla de goleadores, además de los dos contra el Feyenoord en Champions. El rendimiento del brasileño en esa demarcación ha sorprendido a prácticamente todo el mundo, excepto a Vitor Campelos, su primer entrenador en Europa y el que lo alineó por primera vez como delantero centro.

El preparador luso, que entrena actualmente al Celje esloveno, atiende en exclusiva a SPORT para analizar la reconversión de su exjugador, que tenía 19 años cuando lo dirigió en el filial del Vitória Guimaraes. "Lo situamos de nueve en un único partido a final de la temporada 2015/16 contra el Porto B, porque tenía características para jugar en esa demarcación", recuerda Campelos en un perfecto castellano gracias a que "miraba mucha televisión española cuando era niño".

"Su eficacia era muy grande cuando estaba de cara contra el portero"

Raphinha ha arrancado el curso con la motivación de romper registros. De hecho, en este inicio se ha convertido en el sexto futbolista en la historia del FC Barcelona que marca al menos seis goles en los primeros cuatro partidos de LaLiga, además de un doblete en la Champions. Una capacidad goleadora que maravilló a Campelos. "Raphinha era muy niño, muy joven, pero tenía una cosa buenísima: su eficacia era muy grande cuando estaba de cara con el portero. Era muy fácil para él hacer goles cuando estaba mano a mano", apunta el campeón de la liga eslovena el año pasado.

Aunque el futbolista de Porto Alegre no superaba la veintena de edad, ya entendía el fútbol como un veterano. "Comprendía muy bien el juego y era muy rápido, pedía la pelota en la profundidad, por lo que tenía facilidad para quedarse solo contra el portero. Por eso creíamos que podría hacerlo bien de delantero", explica Campelos, que, aun así, lo mantuvo en la banda: "Depende del equipo rival, podía ser el nueve. Aunque para ser sincero y honesto, no lo veía. Lo veía más como extremo".

Ahora, con diez años más y después de un inicio arrollador, su primer entrenador en Europa confía en que se pueda consolidar en la punta de lanza, como ya hizo en su momento Cristiano Ronaldo. "En el futuro puede ser su posición y seguir una evolución como la de Cristiano, que siempre jugaba de extremo, pero después pasó a ser la referencia", compara el técnico portugués.

Vitor Campelos, primer entrenador de Raphinha en Europa / @NKCelje

Más allá de sus goles, Raphinha siempre ha destacado por su trabajo y su compromiso. El brasileño, en banda o como delantero, es el primer futbolista en presionar la salida de balón del equipo rival. "No pensaba que podría jugar en el Barcelona y en la selección de Brasil, pero teníamos la certeza de que iba a jugar en grandes clubes, porque era un profesional. Entrenaba a tope todos los días, siempre al máximo de actitud, a la máxima intensidad", señala Campelos.

El entrenador de 51 años, que ha entrenado a clubes como Moreirense, Gil Vicente o Al-Taawoun, pone a Raphinha de ejemplo para sus jugadores más jóvenes. "Es el ejemplo que doy muchas veces a los niños o a los jugadores jóvenes que tenemos. En mis equipos siempre digo: 'He trabajado con Raphinha y él podría hacer un sprint de 10 o 20 metros a la máxima intensidad'. Es un jugador que a todos los entrenadores les gustaría tener: con calidad, es un jugador de equipo, transmite energía y tiene mentalidad de campeón", destaca Campelos.

En poco más de cuatro temporadas con la elástica azulgrana, Raphinha ha marcado 83 goles y ha repartido 53 asistencias en 182 partidos, números que lo acercaron al Balón de Oro en 2025. Este año, sin embargo, el jugador del Barça no figura entre los 30 candidatos. "Me gustaría muchísimo, por todo lo que ha hecho y su progreso, es alguien que lo merece. Ha venido de abajo, siempre ha trabajado muchísimo para estar donde está y tiene calidad para que eso pueda ocurrir", sentencia Campelos.