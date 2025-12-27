Vitinha se ve lejos de Xavi e Iniesta

Vitinha ofreció una entrevista reveladora a A Bola en la que reflexionó sobre su trayectoria, su relación con compañeros como João Neves y las comparaciones que inevitablemente llegan por su estilo de juego. El mediocentro del PSG y de la selección portuguesa, recientemente nombrado Figura del Año en Portugal, se mostró prudente pero ambicioso al referirse a los paralelismos con la histórica dupla del FC Barcelona formada por Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

"Si cuando yo y João acabemos la carrera nos colocan al nivel de Xavi e Iniesta, fantástico”, dijo Vitinha, rechazando comparaciones prematuras, pero reconociendo la influencia que esas leyendas tienen para él y para su compatriota. El internacional portugués subrayó que, aunque todavía "no están al nivel" de los genios blaugranas, es un honor que se hable de ello. Vitinha insistió en la importancia de seguir creciendo y consolidándose en su juego, lejos de comparaciones que ahora mismo considera prematuras.

Una gran dupla con Joao Neves en Portugal

Además, Vitinha destacó el papel crucial de João Neves en su propia evolución como futbolista: "Somos un medio campo complementario, nos entendemos muy bien y eso nos ayuda mutuamente", afirmó, destacando la química que comparten tanto en PSG como en la selección.

Iniesta celebra su golazo en Stamford Bridge / EFE

Aunque su carrera todavía está en pleno ascenso, Vitinha dejó claro que los logros individuales y colectivos —como el año espectacular que ha firmado tanto en club como en selección— son producto de trabajo, compromiso y una visión colectiva del fútbol.

Con 25 años y referencias como Xavi e Iniesta en el horizonte, el portugués se propone seguir dejando huella en Europa y buscar un legado que, si bien aún no está al nivel de los mitos del Barça, puede terminar por un día ser comparado con ellos "siempre que sea con justicia y al final de nuestras carreras".