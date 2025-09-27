¡'Lucho' pierde a Kvaratskhelia y Vitinha antes del Barça!

La enfermería del PSG saca humo a escasos tres o cuatro días de que el cuadro parisino visite el Estadio Olímpico de Montjuïc para el duelo de Champions ante el FC Barcelona. Doué, Dembélé, Joao Neves y Marquinhos no pudieron jugar este sábado ante el Auxerre por lesión. El ex del Barça y el central brasileño están prácticamente descartados y el resto son seria duda.

El panorama ya era poco halagüeño para el equipo de Luis Enrique, pero aún se añadió más drama en el duelo de Ligue 1. El PSG se adelantaba con una diana de Zabarnyi tras un pase genial de Vitinha, uno de los futbolistas más destacados el curso pasado en los galos y flamante tercer clasificado en el Balón de Oro esta semana.

ALARMAS CON VITINHA

Pero justo unos minutos después de esa acción, Luis Enrique lo relevaba. El luso salía del Parque de los Príncipes ovacionado, pero con cara de preocupación mientras ingresaba por él al terreno de juego Achraf Hakimi.

Nada más pisar el banquillo el portugués estuvo hablando con uno de los médicos del staff de Luis Enrique, si bien no se vio ninguna acción en concreto en la que pudiera haberse hecho daño. Apuntaba a una molestia muscular a la espera de más pruebas.

KVARATSKHELIA, TAMBIÉN TOCADO

Y la cosa no se quedaba ahí. Merodeando la primera mitad era Kvaratskhelia quien se llevaba la mano a la parte posterior del muslo. Charlaba con el staff parisino y aguantaba hasta el término de la primera mitad. Para el inicio de la segunda Luis Enrique decidía relevarlo por Barcola para no correr riesgos. Veremos el alcance de ambos incidentes a tan pocos días para el duelo en Barcelona.