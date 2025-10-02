Vitinha responde a Lamine Yamal y a Pedri

El Paris Saint-Germain se llevó los tres puntos del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc al vencer sobre la bocina al FC Barcelona por 1-2, en un encuentro correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League.

Se veían las caras dos de los equipos favoritos para alzar la 'orejona' al cielo de Budapest el 30 de junio y durante la previa del encuentro, los dos equipos caldearon un poco el ambiente. Por parte del Barça, en la rueda de prensa del martes, Pedri dijo: "El PSG ya demostró la temporada pasada lo que es, aunque nosotros consideremos que somos el mejor".

Por otra parte, Lamine Yamal publicó una historia en su perfil de Instagram con un discurso motivacional de la película 'Pactar con el diablo' y con el siguiente mensaje al final del montaje audiovisual: "He vuelto y la misión, también".

Preguntado Vitinha por estos dos hechos en la zona mixta, tras haber vencido a los culers, el portugués respondió: "Esto pasa a veces, sabemos que hay este tipo de declaraciones antes de los partidos, puede pasar. No tenemos nada que hacer, nos importa un bledo. Queríamos jugar el partido, lo hemos ganado y estamos contentos por ello".

Vitinha fue uno de los protagonistas de la previa del partido, puesto que se retiró por precaución en la primera parte del partido que jugó el PSG contra el Auxerre. No obstante, Luis Enrique alineó al portugués como titular en el centro del campo y, además, disputó los 90 minutos.