¡Lo nunca visto! Los aficionados del Barça apedrean el autobús de su propio equipo

La previa del Clásico que se disputará en el Spotify Camp Nou a partir de las 21 horas ha venido marcada por un hecho insólito, en el recibimiento de la afición del Barça a los autobuses de ambos equipos.

A medida que se acercaban los autobuses de los dos equipos, la intensidad crecía en los aledaños del estadio. Todo el barrio de Les Corts está prácticamente tomado por la afición y por la policía que intenta evitar cualquier tipo de incidente.

Sin embargo, cuando el autobús que llevaba a la expedición del Barça se dirigía hacia el estadio, empezaron a caer varios objetos sobre el vehículo.

Algunos aficionados, por error o confundidos por el humo de las bengalas, lanzaron todo tipo de objetos sobre el autobús... de su propio equipo.

El Barça logró llegar sin mayores problemas al recinto azulgrana, pero el autobús que trasladaba a Hansi Flick y sus jugadores llegó muy maltrecho, con la carrocería abollada y varias lunas rotas.

El autobús del Real Madrid sufrió un destino similar: impactaron varios objetos, que provocaron rotura de lunas en el autobús, una imagen tristemente repetida en partidos de tanta tensión como el Clásico.

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Pese a ello, no se registraron incidentes más graves en los prolegómenos del Clásico, un partido que puede decidir la Liga a favor del equipo azulgrana: por primera vez en su historia, el Barça puede proclamarse campeón de Liga derrotando a su eterno rival, y además, en su propio estadio.