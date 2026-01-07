Vista institucional de Louzán a Laporta en el hotel del Barça

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha visitado esta mañana el Hotel Ritz Carlton de Yeda en el que se encuentra alojado el Barça durante su estancia en Arabia Saudí. El encuentro, de carácter formal, ha servido para confirmar la buena relación que existe entre el Barça y la Federación. Al acto también ha contado con la presencia de miembros de la junta directiva azulgrana y varios ejecutivos del club, que han acompañado al presidente federativo durante la visita.

La novedad, tal y como contamos ayer en SPORT, es que la Federación descara Arabia Saudí como país para celebrar la Supercopa de España y ya piensa en Estados Unidos o Qatar para jugar el torneo. Para compensarlo, se está estudiando alargar un año más la Supercopa en el país saudí.

Está previsto que a lo largo del día de hoy, Rafael Louzán también se desplace al hotel de concentración del Athletic Club y mañana hará lo mismo con los hoteles donde se alojan el Real Madrid y el Atlético de Madrid, completando así su agenda institucional en Jeddah.

SPORT ha estado presente al final de la visita de Louzán al hotel, que ha abandonado las instalaciones acompañado de Joan Laporta, ambos con gesto sonriente y actitud cercana, en una clara imagen que ha servido para confirmar públicamente la buena sintonía entre ambas partes.