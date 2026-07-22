La visita relámpago de Sergio Busquets: podría volver al Barça como técnico

Visita sorpresa este martes a las instalaciones de Sant Joan Despí. En una mañana marcada por el entrenamiento del primer equipo y el regreso de Deco tras su viaje a Estados Unidos, SPORT pudo captar la llegada de Sergio Busquets.

Una imagen que, a priori, podía parecer una simple visita de cortesía, teniendo en cuenta la excelente relación que el excapitán mantiene con el Barça y que hace apenas unos días estuvo en Estados Unidos siguiendo de cerca a la selección española.

Junto con Belletti

Sin embargo, según ha podido saber SPORT, la presencia de Busquets iba mucho más allá. El excentrocampista azulgrana quiere empezar a dar sus primeros pasos en los banquillos y ya ha mantenido conversaciones con el club para integrarse en la dinámica del Barça Atlètic, donde Juliano Belletti afrontará esta temporada el reto de dirigir al filial en Segunda RFEF.

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La idea de Busquets pasa por formarse desde dentro, aprendiendo el día a día de un cuerpo técnico antes de dar el salto como primer entrenador. Aunque todavía no dispone de la titulación necesaria para ejercer como técnico principal, sí quiere vivir una etapa de aprendizaje junto a Belletti, participando en la rutina diaria del filial y conociendo de primera mano cómo trabaja un cuerpo técnico de un club como el Barça.

El Barça, encantado

El club ve con muy buenos ojos que una figura de la dimensión de Busquets quiera iniciar su etapa como entrenador en casa. Su conocimiento del juego, su experiencia al máximo nivel y el respeto que genera dentro del vestuario lo convierten en un perfil muy valorado de cara al futuro, aunque por ahora su intención pasa por aprender desde un segundo plano y adquirir experiencia antes de asumir mayores responsabilidades.

Marcó una era

Busquets siempre ha sido un gran enamorado del fútbol y de la entidad azulgrana, por lo que considera que no hay mejor sitio para iniciar esta nueva etapa. Además, lo hará al lado de Juliano Belletti, un técnico que cuenta con la total confianza del club y que renovó recientemente su contrato tras el buen trabajo realizado con los jóvenes.

En el Barça valoran especialmente su capacidad para hacer crecer a los futbolistas de la cantera y prepararlos para que, cuando llegue el momento, puedan dar el salto al primer equipo.