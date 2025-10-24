Visita sorpresa de Raphinha al Spotify Camp Nou

Hay ganas, muchas ganas de regresar al Spotify Camp Nou. No solo por parte de socios y aficionados, sino también de la plantilla del Barça. De hecho, son varios los futbolistas que no han jugado nunca en el estadio blaugrana como Cubarsí, Olmo, Fermín López o Szczesny y esperan hacerlo esta misma temporada cuando llegue el momento.

Sí pudo disfrutarlo, antes del traslado a Montjuïc, Raphinha, que llegó la temporada 22-23, la última antes de arrancar las obras de reconstrucción. Desde entonces, el brasileño se ha convertido en una pieza imprescindible del proyecto como prueba que es uno de los capitanes del primer equipo. Su compromiso y ganas de seguir defendiendo los colores del club es tal que ayer por la tarde se dejó ver junto a su familia y algunos allegados en las instalaciones.

El Spotify Camp Nou podría abrir sus puertas en noviembre / Valentí Enrich / SPO

Fue una grata sorpresa para los trabajadores del y también para algunos vecinos que se dieron cuenta de su presencia. Fueron muchos los que no perdieron la oportunidad de obtener una fotografía del futbolista. Raphinha pudo comprobar cómo las obras están ya muy avanzadas y que pronto podrá vivir de nuevo grandes partidos junto a sus compañeros en el nuevo estadio.