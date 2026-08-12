Visita sorpresa de Jordi Fernández, técnico de los Brooklyn Nets, al entreno del Barça

La pretemporada del FC Barcelona tuvo este miércoles una visita de altura. Jordi Fernández, entrenador de los Brooklyn Nets, se desplazó hasta la Ciutat Esportiva Joan Gamper para seguir de cerca el trabajo del conjunto azulgrana y mantuvo una larga conversación con Hansi Flick.

El técnico badalonés, uno de los grandes nombres del deporte catalán en la NBA, aprovechó sus días en Barcelona para acercarse a las instalaciones del Barça y conocer de primera mano cómo está trabajando el Barça durante estas semanas previas al inicio de la temporada.

Fútbol y NBA, unidos en la Ciutat Esportiva

Fernández es un reconocido aficionado al fútbol y no quiso desaprovechar la oportunidad de acercarse al Barça durante su estancia en Catalunya. El técnico de los Brooklyn Nets afronta su tercera temporada como entrenador principal de la franquicia de la NBA, después de una larga trayectoria como asistente en diferentes banquillos de la liga estadounidense.

Su visita también tuvo un protagonista especial dentro del vestuario azulgrana: Eric Garcia, conocido aficionado al baloncesto y habitual seguidor de la NBA. Ambos posaron juntos durante el encuentro en la Ciutat Esportiva.

Una jornada con los campeones del mundo

La visita de Fernández coincidió además con el regreso de los cuatro últimos internacionales españoles que faltaban por incorporarse a la pretemporada. Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Pau Cubarsí volvieron este miércoles al trabajo después de disfrutar de sus días de descanso tras conquistar el Mundial con España. Los cuatro realizaron trabajo individual en una jornada marcada por la doble sesión programada por Flick.

Con su regreso, el técnico alemán ya dispone de todos los internacionales españoles que participaron en las últimas rondas del Mundial, con la excepción de Ferran Torres, que cuenta con permiso del club mientras termina de resolver su salida al PSG.

La plantilla completó así una nueva jornada de preparación con una visita inesperada pero ilustre: Jordi Fernández cambió por unas horas la pista de los Nets por el césped de la Ciutat Esportiva para conocer de cerca el Barça de Flick.