Visita navideña del Barça a los hospitales

Como es tradición en el FC Barcelona, siempre que se acercan las fechas navideñas, los futbolistas del primer equipo de fútbol masculino visitan los hospitales de Barcelona para dar una sorpresa a los niños hospitalizados durante estos días tan señalados. Este año, evidentemente, no ha sido una excepció.

A lo largo de la temporada, todas las secciones profesionales del Club -baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines-, así como el Barça Atlètic y el Juvenil de fútbol, participan en estas acciones solidarias y en proyectos de la Fundación dentro de la campaña Navidad todo el año.

Pedri, Lamine Yamal, Fermín y Eric Garcia, junto al entrenador asistente Heiko Westermann y el vocal de la junta directiva Joan Ignasi Macià se han acercado al Hospital Sant Joan de Déu. La Vall d'Hebron ha recibido la visita de Ter Stegen, Rashford, Koundé y Tommy Marqués; así como del entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, y de la vicepresidenta institucional, Elena Fort.

Balde, Gavi y Thiago Alcántara, como representante del cuerpo técnico, se han desplazado hasta el Hospital Parc Taulí; mientras Lewandowski, Dro y el entrenador Hansi Flick han estado en el Hospital de Barcelona.

El Hospital Trias i Pujol de Can Ruti ha recibido la visita de Cubarsí, Jofre Torrents, Marc Bernal y Joan Garcia; junto a Toni Tapalovic, entrenador asistente y la Dra. Marta Segú, directora general Fundació FC Barcelona. Szczesny ha estado acompañado de Roony Bardghji y el técnico asistente Marcus Sorg en el Hospital Sant Pau.

En cuanto a la Casa Ronald McDonald, han sido De Jong, Christensen y el miembro del 'staff' Arnau Blanco los que se han acercado con los niños hospitalizados; y la Casa dels Xuqlis ha recibido la visita de Ferran Torres, Marc Casadó y el preparador físico Julio Tous. Por último, el egarense Dani Olmo ha estado acompañado de Gerard Martín y del preparador físico Pepe Conde en el Hospital Terrassa.

Sin duda, una jornada que no olvidarán los niños y niñas que, desgraciadamente, tienen que estar ingresados en estas fechas tan señaladas. También les quedará grabada a los futbolistas, que han conseguido con un pequeño gesto dibujar centenares de sonrisas en un día tan y tan especial.