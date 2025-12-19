Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferrero AlcarazJoan GarciaDorian YatesFlick VillarealPedriChristensenRamos MingoXabi AlonsoGreg BiffleLaporta cena navidadAlcarazReal Madrid - Sevilla horarioReal Madrid - Sevilla alineacionesNewcastle - ChelseaMercado de FichajesKarankaGiorgina mujer TopuriaJorge ReyClasificación LaLigaSorteo Copa del ReyRivales Barça CopaCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

FC Barcelona

Visita navideña del Barça a los hospitales

La plantilla del primer equipo de fútbol masculina, el 'staff' técnico y la junta directiva repitieron esta tradición anual con los niños hospitalizados

Dro, Lewandowski y Flick, en el Hospital de Barcelona

Dro, Lewandowski y Flick, en el Hospital de Barcelona / FC Barcelona

Adrià Fernández

Adrià Fernández

Como es tradición en el FC Barcelona, siempre que se acercan las fechas navideñas, los futbolistas del primer equipo de fútbol masculino visitan los hospitales de Barcelona para dar una sorpresa a los niños hospitalizados durante estos días tan señalados. Este año, evidentemente, no ha sido una excepció.

A lo largo de la temporada, todas las secciones profesionales del Club -baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines-, así como el Barça Atlètic y el Juvenil de fútbol, participan en estas acciones solidarias y en proyectos de la Fundación dentro de la campaña Navidad todo el año.

Pedri, Lamine Yamal, Fermín y Eric Garcia, junto al entrenador asistente Heiko Westermann y el vocal de la junta directiva Joan Ignasi Macià se han acercado al Hospital Sant Joan de Déu. La Vall d'Hebron ha recibido la visita de Ter Stegen, Rashford, Koundé y Tommy Marqués; así como del entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, y de la vicepresidenta institucional, Elena Fort.

Balde, Gavi y Thiago Alcántara, como representante del cuerpo técnico, se han desplazado hasta el Hospital Parc Taulí; mientras Lewandowski, Dro y el entrenador Hansi Flick han estado en el Hospital de Barcelona.

El Hospital Trias i Pujol de Can Ruti ha recibido la visita de Cubarsí, Jofre Torrents, Marc Bernal y Joan Garcia; junto a Toni Tapalovic, entrenador asistente y la Dra. Marta Segú, directora general Fundació FC Barcelona. Szczesny ha estado acompañado de Roony Bardghji y el técnico asistente Marcus Sorg en el Hospital Sant Pau.

En cuanto a la Casa Ronald McDonald, han sido De Jong, Christensen y el miembro del 'staff' Arnau Blanco los que se han acercado con los niños hospitalizados; y la Casa dels Xuqlis ha recibido la visita de Ferran Torres, Marc Casadó y el preparador físico Julio Tous. Por último, el egarense Dani Olmo ha estado acompañado de Gerard Martín y del preparador físico Pepe Conde en el Hospital Terrassa.

Noticias relacionadas y más

Sin duda, una jornada que no olvidarán los niños y niñas que, desgraciadamente, tienen que estar ingresados en estas fechas tan señaladas. También les quedará grabada a los futbolistas, que han conseguido con un pequeño gesto dibujar centenares de sonrisas en un día tan y tan especial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL