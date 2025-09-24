Visita institucional de la Barça Academy a Miami

El FC Barcelona ha mantenido recientemente un encuentro privado con el alcalde de Miami en su despacho oficial, en una reunión que ha combinado un tono profesional e informal. Durante la conversación, se abordaron temas como el fútbol, la vida y la política, en un ambiente cercano y distendido.

Los resultados del encuentro han sido muy positivos para el club, ya que el alcalde -un gran aficionado del FC Barcelona- se ha comprometido a ofrecer todo el apoyo institucional necesario para facilitar el crecimiento del proyecto Barça Academy en la ciudad. Este apoyo representa un paso clave dentro de la estrategia de expansión internacional del Club y refuerza sus objetivos de futuro en Estados Unidos.

VISITARON ORLANDO EL VERANO PASADO

Además, es posible que el primer equipo azulgrana dispute el próximo mes de diciembre el partido ligueron ante el Villarreal. Es una posibilidad real que la Liga quiere tirar adelante, pero que se está encontrando muchas trabas. Sin duda, será un espaldarazo para que la gran comunidad azulgrana de la capital de Florida pueda ver in situ al equipo en un partido oficial. La última vez que el cuadro barcelonista jugó en el estado fue el verano anterior durante la gira norteamericana. En aquella ocasión disputaron un amistoso ante el Manchester City en Orlando.