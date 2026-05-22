Visita de Fermín a la plantilla del Barça con muletas tras ser operado

El último entrenamiento de la temporada del FC Barcelona, en el que Jules Koundé ha sido la ausencia más destacada, ha tenido una visita muy especial y agradable. Fermín López, que este martes fue intervenido de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, ha acudido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para saludar a sus compañeros antes del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025/26 contra el Valencia en Mestalla.

El centrocampista de El Campillo, que se perderá el Mundial de Canadà, México y Estados Unidos de este verano por culpa de ese desafortunado contratiempo físico que sufrió en la primera mitad del duelo ante el Real Betis, ha visitado al equipo con muletas y ha recibido muestras de afecto por parte de Hansi Flick y el resto de jugadores de la plantilla del Barça. Todos se han interesado en su estado y le han animado a recuperarse bien para regresar más fuente.

Fermín no podrá disputar la Copa del Mundo con la selección española absoluta después de completar una espectacular temporada con el Barça y, lógicamente, está muy afectado por ello. "La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda", reconoció el canterano culé en sus redes sociales.

Hansi Flick ha aprovechado la rueda de prensa previa al Valencia-Barça para mandarle un mensaje de apoyo públicamente: "Es muy difícil para él. Ha jugado una temporada fantástica, ha mejorado mucho y nos ayudó mucho para ganar la Liga. Duele mucho para él, pero también para nosotros. Es el sueño de cualquier jugador jóven disputar el Mundial. Estoy seguro de que volverá más fuerte".