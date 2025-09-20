Visita especial de Ter Stegen

El regreso al trabajo del primer equipo no ha sido la única novedad en Sant Joan Despí este sábado, y es que Marc-André ter Stegen ha vuelto a pisar la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El capitán azulgrana, que pasó por quirófano el pasado 25 de julio en Burdeos para tratar unos problemas de espalda que ya le habían obligado a operarse hace dos años, está estos días en Barcelona y ha querido aprovechar para saludar a sus compañeros.

Tras un verano lleno de incertidumbre en torno a su futuro y marcado por la lesión que lo tendrá apartado de los terrenos de juego hasta, como mínimo, el tramo final de la primera vuelta, el guardameta está demostrando que, pese a no estar en el día a día, se toma muy en serio su rol como capitán.

De hecho, al alemán ya se le vio hace una semana ante el Valencia en el Johan Cruyff dando su apoyo desde las gradas a sus compañeros -mañana también estará presente-, pero hoy ha querido pasarse personalmente por el centro de operaciones culé para felicitar al equipo por su gran partido en Newcastle y desear suerte antes de un duelo ante el Getafe que, depende del resultado del Real Madrid - Espanyol, podría hacer recuperar el liderato a los de Flick.

Un verano movido

Las actuaciones estelares de Joan Garcia, fichado tras el pago de su cláusula al Espanyol y ya consolidado como titular, han hecho olvidar rápido la tensión que se vivió durante semanas en las oficinas del Camp Nou con la situación en la portería.

La lesión inesperada de Ter Stegen fue clave para que LaLiga autorizara la inscripción del portero de Sallent como sustituto aprovechando el hueco salarial que abría su ausencia de larga duración. No obstante, la gestión del asunto, de la que incluso Flick hizo autocrítica, provocó tensiones entre el alemán y la entidad, que alcanzaron su punto álgido cuando el futbolista se negó a firmar el informe médico que debía remitirse a la patronal. Sin ese documento, no había posibilidad de dar de alta a Joan Garcia.

Finalmente, tras días de desencuentro, Joan Laporta intervino personalmente. Hubo firma, reconciliación y hasta recuperación de la capitanía, que el club había llegado a retirarle horas antes del Trofeu Joan Gamper. El discurso de Ter Stegen en la presentación del equipo fue entendido como un cierre de heridas, tanto dentro del vestuario como entre la afición, que volvió a aplaudirle.

Regreso en el horizonte

Ahora, el regreso del alemán a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper es un gesto más que refuerza su figura como primer capitán y un plus para una plantilla muy joven que sigue necesitando de figuras con la experiencia del alemán.

Eso sí, cuando Ter Stegen esté listo para su regreso definitivo, será trabajo de Flick decidir qué hacer con su compatriota teniendo en cuenta que, a día de hoy, los roles están completamente definidos con Joan García rindiendo a gran nivel y Szczesny asumiendo a la perfección su rol como segundo portero.