La visita especial a Gavi, que sigue con la rodillera

Gavi continúa su largo proceso de rehabilitación tras la grave rotura de ligamento cruzado sufrida en 2023. El jugador del FC Barcelona tuvo que volver a pasar por el quirófano para tratar la lesión en el menisco interno. Los plazos de recuperación se estiman entre cuatro y cinco meses, aunque no se descartan posibles retrasos debido a complicaciones musculares propias de este tipo de procesos.

El jugador sevillano hizo todo lo posible por evitar una intervención quirúrgica, pero tras un exhaustivo tratamiento conservador, los resultados indicaron que la opción más adecuada era realizar una artroscopia para poner fin a las molestias en la rodilla. Con el objetivo principal de evitar a toda costa jugar con dolores.

Esto ha supuesto un nuevo contratiempo para Gavi, quien quería consolidarse como una pieza indiscutible para Hansi Flick esta temporada. Sin embargo, el sevillano tendrá que mantener la paciencia y apoyarse en sus seres queridos y compañeros para superar este momento.

El apoyo de todo un vestuario y la visita especial de un excompañero

Este jueves, el futbolista del FC Barcelona ha subido una publicación a su Instagram en la que se puede observar que ha recibido la visita de Ansu Fati, excompañero (aunque está cedido) y muy amigo de Gavi durante su estancia en el Barça. Ambos, crecieron juntos en La Masía y cumplieron el sueño de llegar al primer equipo.

Gavi sigue con la rodillera y sin poder hacer muchos ejercicios de movilidad. Pese a que está siguiendo el mismo proceso de rehabilitación, la intención es que se recupere bien y no fuerce mucho.

Ansu Fati llegó a La Masia desde la cantera del Sevilla FC en 2012, con solo 10 años, siendo un jugador muy prometedor desde sus inicios, por su velocidad, regate y capacidad goleadora. Gavi, por su parte, se incorporó en 2015 procedente del Real Betis, y pronto destacó por su visión de juego, agresividad defensiva y habilidad para asociarse, encajando perfectamente en el estilo Barça. Aunque llegaron en momentos distintos, ambos lo hicieron desde la ciudad de Sevilla y coincidieron varias temporadas en categorías juveniles y en el Barça B, lo creó una conexión inseparable entre ellos.

La cena de reencuentro de las figuras del FC Barcelona con sus excompañeros / @pablogavi

Ansu Fati debutó con 16 años en 2019 y Gavi lo hizo con 17 años en 2021. Además, su relación continúa fuera del campo. Ambos son muy amigos y ya se les vio cenando el otro día, junto a otro excompañero, Ilaix Moriba, y amigos cercanos del vestuario como Araujo, Héctor Fort o Balde.